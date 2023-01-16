"Путин контролирует Россию на 20%" – израильский политтехнолог

Президент-диктатор сейчас отдает только те приказы, в которых он уверен, что они действительно будут выполнены, а не проигнорированы.

Президент России Владимир Путин до войны против Украины "контролировал страну процентов на 80, а сегодня – на 20".

Об этом журналисту Дмитрию Гордону рассказал израильский политтехнолог Михаил Шейтельман.

Эксперт отметил, что российский диктатор может отдавать только те приказы, в которых он очень уверен, что они будут выполнены.

"Он почему так долго тянул с этой мобилизацией? Он был не уверен, что получится, что послушают, что вообще ему дадут в телевизоре выступить. А вдруг бы не дали? Вот записали бы – и не показали. И что бы он делал тогда? И нет мобилизации", – отметил Шейтельман.

По словам политтехнолога, некоторые указы Путина "выдают" задним числом. К примеру, после деоккупации Херсона Вооруженными силами Украины Путин вообще не сделал никакого заявления.

"Первое выступление Путина после Херсона – знаете, чему было посвящено?.. Тому что он присваивает Мелитополю и Мариуполю звание городов воинской славы за их противодействие немецким фашистам. Я это послушал... И говорю: "Стоп. Это сейчас самое важное? Ничего более срочного нет?".. А дальше ночью на сайте Кремля появляются указы о предоставлении Мелитополю и Мариуполю – это два разных указа – высокого звания "город воинской славы" за победу над фашизмом немецким. И тут я понял: "Ну, Конечно, это запись с 9 мая". В смысле, они до 9 мая это записывали, а не показали, потому что они Мариуполь не успели взять до 9 мая", – подчеркнул политтехнолог.

Вторая волна мобилизации в России

В украинской разведке сообщили, что 15 января Россия планирует объявить новую мобилизацию и набрать до 500 тыс. бойцов.

Российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский отметил, что в России продолжается еще первая волна мобилизации, хотя это и происходит скрытыми темпами. "Мобики" – это последнее оружие, которое осталось у президента Владимира Путина в войне против Украины.

Министр обороны Алексей Резников считает, что весной россияне могут наступать из районов, которые уже оккупировали на юге и востоке Украины.

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