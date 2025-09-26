Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных успехах Вооруженных Сил Украины на фронте. Общие потери русских оккупационных войск только в рамках одной контрнаступательной операции уже превысили три тысячи солдат. Глава государства подчеркнул, что единственное, что способно остановить агрессора — это сила.

Об этом он сообщил в вечернем обращении.

Во время доклада Главкома и начальника Генштаба, Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за результаты, достигнутые прежде всего в районах Доброполья, Покровска и Купянска.

Реклама

«Общие потери россиян только в рамках нашей Добропольской контрнаступательной операции уже более трех тысяч, большинство из них это безвозвратные потери».

Зеленский подчеркнул, что этот успех критически важен, поскольку именно на этом направлении оккупанты намеревались совершить один из значительных прорывов по фронту, но наши силы их обезвреживают.

Президент обратил внимание на международную политику России и заявил, что Путин врет тем мировым лидерам, которые до сих пор с ним разговаривают, утверждая, что оккупационный контингент достигает каких-то своих целей.

«Пока они уже далеко не первый год вынуждены придумывать все новые и новые причины, почему определившиеся им сроки постоянно переносятся», — отметил Зеленский.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что Россия отвечает миру только новыми попытками штурмов и ударами по украинским городам и инфраструктуре, что свидетельствует о глубоком погружении в войну.

«Реально больны войной, и возможно ли их вылечить — это вопрос. Единственное, что может заставить этот российский вирус войны остановиться — это сила», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Китай имеет решающее влияние на Россию и мог бы заставить Москву прекратить войну, но Пекин «слишком часто молчит».

Зеленский подчеркнул, что без Китая «Россия Путина — ничто», указывая на полную зависимость Москвы от Пекина. Это мнение ранее поддержал и бывший президент США Дональд Трамп, считающий, что Китай имеет ключевые рычаги влияния на Москву как крупнейший покупатель российской нефти.

Реклама

Трамп предположил, что если бы Европа ввела санкции или пошлины против Китая, это могло бы заставить Пекин давить Россию для завершения вторжения.