Путин лжет, но Трамп не реагирует: Кулеба объяснил уникальность ситуации в отношениях между лидерами

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Несмотря на совместные усилия Украины и европейских союзников, Дональд Трамп до сих пор не предпринял конкретных ответных шагов на обман со стороны российского диктатора.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью на YouTube-канале "Мосейчук Podcast".

"Эти фрустрация Трампа по отношению к Путину не переходит в действия Трампа по отношению к Путину. Мы видели последние четыре месяца, как наш президент и европейские лидеры сплотились, чтобы доказать Трампу, что Путин лжет. Из Вашингтона поступали сигналы, что Трамп злой на Путина, что Путин лжет".

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Он подчеркнул, что ситуация уникальна: Украине и Европе удалось убедить американского президента в неискренности Путина — однако это не привело ни к каким действиям.

"Мы вместе с Европой убедили Трампа в том, что Путин ему лжет - и это однозначно победа - но при этом так и не смогли заставить его действовать по отношению к Путину. И как сделать этот последний рывок - пока не видно, честно говоря", - признал Кулеба.

Кроме того, Дмитрий Кулеба ответит, откажется ли Трамп от Украины в обмен на Ближний Восток.