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Путин лжет Трампу о Донбассе: Сибига лично обратился в США
Андрей Сибига заявил, что Украина контролирует 20% Донбасса, а Путин распространяет среди международных партнеров ложные данные о ситуации на фронте.
Россия пытается распространять среди международных партнеров ложную информацию о ситуации на фронте и преувеличивает масштабы оккупации украинских территорий в Донбассе.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
В частности, Кремль утверждает, что под контролем Украины якобы осталось всего 10% территории региона. На самом деле, украинские войска удерживают вдвое больше — около 20%, подчеркнул министр.
«Объективные данные о поле боя были доведены мной сегодня до госсекретаря США и других партеров», — сказал глава МИД.
Ранее в СМИ появилась информация, что американские представители якобы предлагали «картографическую хитрость» — изменить административные границы Украины, чтобы Россия могла заявить о «полном контроле» над Донбассом без фактического захвата тех городов, которые до сих пор удерживают ВСУ.
Несмотря на слухи в СМИ, источники ТСН в украинской делегации опровергают предложения США по корректировке границ Донбасса.
Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о первом дне переговоров в Абу-Даби.