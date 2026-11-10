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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Путин лжет Трампу о Донбассе: Сибига лично обратился в США

Андрей Сибига заявил, что Украина контролирует 20% Донбасса, а Путин распространяет среди международных партнеров ложные данные о ситуации на фронте.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Associated Press

Россия пытается распространять среди международных партнеров ложную информацию о ситуации на фронте и преувеличивает масштабы оккупации украинских территорий в Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В частности, Кремль утверждает, что под контролем Украины якобы осталось всего 10% территории региона. На самом деле, украинские войска удерживают вдвое больше — около 20%, подчеркнул министр.

«Объективные данные о поле боя были доведены мной сегодня до госсекретаря США и других партеров», — сказал глава МИД.

Ранее в СМИ появилась информация, что американские представители якобы предлагали «картографическую хитрость» — изменить административные границы Украины, чтобы Россия могла заявить о «полном контроле» над Донбассом без фактического захвата тех городов, которые до сих пор удерживают ВСУ.

Несмотря на слухи в СМИ, источники ТСН в украинской делегации опровергают предложения США по корректировке границ Донбасса.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о первом дне переговоров в Абу-Даби.

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