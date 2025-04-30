"Путин — лжец и убийца. Договариваться с ним невозможно" — эксминистр обороны Британии

В отношениях с Путиным Трамп наступил на те же грабли, что и Буш и Обама — СМИ / © Associated Press

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Каждый новый западный лидер до поры до времени считает, что сможет наладить дружеские отношения как с РФ, так и с нынешним ее главой Владимиром Путиным, а его предшественники были дураками, если не сделали этого.

Об этом пишет министр обороны Великобритании в 2010-2011 годах Лиам Фокс в The Telegraph.

На днях Дональд Трамп впервые признал, что Владимир Путин, вероятно, водит его носом. Так что проиллюстрировал, как и сам наступил на старые грабли в отношениях с Кремлем.

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По словам Фокса, лидеры США и Франции по-прежнему демонстрировали одинаковую модель взаимодействия с Кремлем: в начале своей каденции они пытались наладить дружеские отношения с Москвой, а под конец осознавали, что договориться с россиянами просто невозможно.

К примеру, после того, как Джордж Буш-младший увидел «душу» в глазах Путина, Россия ворвалась в Грузию в 2008 году. Когда его преемник Барак Обама попытался провести перезагрузку отношений с Кремлем, забыв об агрессии против Грузии, Россия оккупировала украинский Крым и часть Донбасса.

«Увидев равнодушную реакцию Запада, он (Путин) решил, что получит и другие части Украины, когда жестоко вторгся в страну в феврале 2022 года», — отметил Фокс.

Эксминистр Британии заметил, что Трамп наступил на те же грабли, когда начал свое второе президентство с попыток примириться с Россией. Теперь «оптимистический» американский лидер, похоже, тоже стал осознавать свою ошибку.

«Он — очередной из ряда западных лидеров, поверивший, что может вести бизнес с Путиным. Ни одна надежда на будущее не может скрыть тот факт, что Путин — лжец, убийца и международный преступник… И договариваться с ним невозможно», — констатирует Лиам Фокс.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что глава РФ Владимир Путин «мудрый и хитрый» человек, однако пойдет на уступки и подпишет соглашение о прекращении огня в Украине.

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