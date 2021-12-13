"Путин манипулирует фактами": в МИД ответили на упреки РФ о якобы невозвращении Украиной активов СССР

"Путин манипулирует фактами": в МИД ответили на упреки РФ о якобы невозвращении Украиной активов СССР

Россия после распада СССР не предоставила информацию о стоимости украинских активов за пределами Советского Союза, поэтому обвинение Путина в их непередаче "является манипуляцией".

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что обвинение президента страны-агрессора Владимира Путина в якобы непередаче Украиной зарубежных активов бывшего Советского Союза "является манипуляцией".

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правды".

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"Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза – манипуляция фактами", — отметил спикер МИД.

Далее объясняет, что распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. "В соответствии с договором, доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%. В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долга СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года", — заметил Олег Николенко.

В МИД отмечают, что Украина должна была передать РФ свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Однако из-за игнорирования РФ законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделала невозможным ратификацию соглашения ВР.

"Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", — подытожил представитель МИД.

Напомним, президент России Владимир Путин обвинил Украину в том, что она якобы не вернула России активы бывшего Советского Союза.

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