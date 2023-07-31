Путин манипулирует переговорами на фоне контрнаступления ВСУ: в ISW объяснили почему

Российский президент-диктатор Владимир Путин манипулирует темой переговоров с Украиной, начать которую якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ. Вместе с тем, оккупационные войска РФ продолжают свои штурмы и атаки на Донбассе.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Специалисты отмечают, что глава Кремля на пресс-конференции на саммите "Россия — Африка" 29 июля обвинил Киев в начале широкомасштабного контрнаступления. Вроде бы, чтобы РФ не могла обсуждать прекращение огня, пока ее оккупационный военный контингент пытается отбиться от атак ВСУ.

В ISW отмечают, что российские официальные лица ранее использовали упоминание о переговорах как "оружие", чтобы обвинить Украину в том, что "она является стороной, которая не желает вступать в переговоры".

"Путин, вероятно, использует обсуждение контрнаступления ВСУ, чтобы опровергнуть сообщения об успехах Украины на поле боя и обвинить Украину в отсутствии интереса в потенциальном переговорном процессе", — подчеркивают специалисты.

Аналитики также отмечают, что войска РФ проводили свои атаки, в частности, в Луганской и Донецкой областях. Действия оккупантов происходят почти непрерывно с тех пор, как ВСУ начали контрнаступательные действия. "При чем му Путин об этом не упомянул", — говорится в отчете.

Напомним, президент Африканского союза Азали Ассумани на российско-африканском саммите в Санкт-Петербурге заявил, что Путин готов "искать решение" для прекращения войны, но при одном условии. Да, диктатору якобы нужно убедить Украину сесть за стол переговоров. Он также заявил, что Африканский союз станет посредником в переговорах Украины и РФ.

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