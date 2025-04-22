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Путин манипулирует Трампом — экс-советник президента США указал на деталь
Кремлевский лидер не считает Трампа другом, а рассматривает как легкую добычу и пытается манипулировать им.
Президент России Владимир Путин видит в Дональде Трампе уязвимого партнера для переговоров и пытается воспользоваться этим для достижения своих целей.
Об этом изданию «Телеграф» сказал Джон Болтон — советник Дональда Трампа по национальной безопасности в 2018-2019 годах.
«Трамп считает себя отличным переговорщиком. Но, как вы правильно отметили, он сдал немало позиций — без всяких переговоров. Путин, бывший агент КГБ, знает, как манипулировать Трампом. И он делает это уже несколько месяцев. А Трамп этого даже не понимает», — сказал Болтон.
По мнению Болтона, Трамп думает, что говорит с другом. А Путину совершенно безразлично к дружбе. Он просто продвигает российские национальные интересы. Трамп этого не видит.
«Именно поэтому Путину нет смысла спешить с прекращением огня или серьезными переговорами — если он может говорить прямо с Трампом или с Уиткоффом, легко поддающимся его манипуляциям. Это его путь к достижению желаемого», — добавил он.
Напомним, Путин 27 февраля похвалил администрацию Трампа, заявив, что первые контакты России с администрацией «внушают определенные надежды» и что команда Трампа якобы демонстрирует «взаимную решительность» возобновить отношения между США и Россией.
Путин также добавил, что «некоторые западные элиты пытаются поддерживать нестабильность в мире и будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся американо-российский диалог».