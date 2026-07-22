Владимир Путин / © Associated Press

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Россия больше не намерена возвращать Украине часть оккупированных территорий, которые раньше могли рассматриваться как предмет возможного соглашения о прекращении войны. Теперь Кремль рассчитывает сохранить их как «буферные зоны».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству.

По данным собеседников агентства, президент РФ Владимир Путин окончательно отказался от идеи территориальных уступок. Москва же намерена добиться полного контроля над Донецкой областью, а оккупированные области рассматривает как элементы будущей линии безопасности.

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Источники утверждают, что изменение позиции Кремля связано с ухудшением отношений с Вашингтоном.

«В Москве считают, что жесткая риторика США свидетельствует о фактическом крахе неофициальных договоренностей, которые, по мнению российских чиновников, были достигнуты во время встречи Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске», — отмечают журналисты.

Хотя американская сторона неоднократно отрицала существование каких-либо тайных соглашений по Украине, в Кремле продолжают ссылаться на так называемую договоренность «в духе Анкориджа».

По информации источников, она предусматривала давление на Киев в целях передачи России восточной части Донецкой области в обмен на возвращение Украине оккупированных районов на севере Сумской и северо-востоке Харьковской областей.

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Теперь, как утверждают два источника, близкие к Кремлю, Москва готова вернуться к переговорам только после выполнения ключевой военной задачи — полного захвата Донецкой области.

По словам одного из собеседников, российское Министерство обороны обещает Путину завершить данную операцию до конца текущего года. Однако далеко не все российские военные разделяют такой оптимизм.

Источник, связанный с Минобороны РФ, заявил Bloomberg, что многие представители командования считают такие сроки нереалистичными и считают, что установить полный контроль над Донецкой областью удастся не раньше 2027 года.

Территориальные амбиции Путина — что известно

Ранее сообщалось, что Путин не намерен в ближайшее время соглашаться на мирные переговоры с Украиной и предположительно готовится к новой эскалации войны.

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По информации Reuters, Путин продолжит захват всей территории Донецкой области принципиальным условием своей «победы».

Один из источников сообщил, что недавно российский лидер отверг предложения своих советников по поводу возможного компромисса на основе прекращения огня по нынешней линии фронта.

Другой собеседник агентства утверждает, что Путин уверен: российская армия в ближайшее время сможет полностью оккупировать Донбасс.

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