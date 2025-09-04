Владимир Путин. / © Associated Press

Президент-диктатор России Владимир Путин во время поездки в Китай воспользовался встречей со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы сделать вид, мол, предлагает незначительные уступки требованиям США.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Впрочем, кремлевский фюрер одновременно продолжал отказываться выполнять фактические требования Вашингтона и обвиняя Европу и Штаты в провоцировании российской агрессии.

Аналитики отмечают, что Путин заявил Фицо, что Россия никогда не выступала против вступления Украины в Европейский Союз, хотя РФ остается против вступления Украины в НАТО.

“Путин повторил свое утверждение о том, что поддержанный Западом «переворот» в Украине в 2014-м (имеется в виду Революция Достоинства в Украине) спровоцировал Россию на вторжение того же года, а также в 2022-м, возразил, что у России есть любые будущие планы нападения на другую ISW.

Кроме того, хозяин Кремля предположил, что Москва якобы может быть открыта для эксплуатации оккупированной Запорожской атомной электростанции вместе с США и Украиной в будущем, если возникнут «благоприятные обстоятельства».

"Путин, вероятно, предлагает эти очень ограниченные и косвенные уступки администрации Трампа, чтобы привлечь интерес к мирным переговорам, примерно через две недели после того, как президент США Дональд Трамп 21 августа повторил свое желание прямых и серьезных мирных переговоров между Россией и Украиной", - добавили американские специалисты.

Напомним, «фюрер» РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Россия никогда не имела и, что больше, не будет иметь желания на кого-либо нападать. Диктатор нагло заявил, что его «единственная цель» в Украине – защита собственных интересов и людей, «связывающих свою судьбу с РФ».

Традиционно упомянул Путин и о непосредственных угрозах для Российской Федерации. Поэтому, говорит он, Москва против того, чтобы Украина получила членство в НАТО. Мол, это «военное освоение Украины». Вместо этого, добавил российский диктатор, Кремль якобы никогда не возражал против ее членства в ЕС.