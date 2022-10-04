"Путин – между молотом и двумя наковальнями": Данилов рассказал, как мобилизация дестабилизирует Россию

Секретарь СНБО отметил – Украина не шутила о том, что никогда не сдастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что объявленная в России "частичная" мобилизация действует как механизм дестабилизации политической ситуации в этом государстве.

Об этом он написал в Сети.

"Мобилизация действует как механизм дестабилизации рф. путин — между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами на рф и давлением Запада. План "спасения" — аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру", — говорится в заявлении Данилова.

"Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся, российский Карфаген должен быть разрушен", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, по оценкам экспертов из США, мобилизация в РФ еще больше подорвет экономику страны, поскольку у Москвы нет плана, кем заменить работников, которые либо сбежали или были призваны в армию.

Отметим, что директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что Путин обеспокоен ситуацией в войне против Украины, обстановкой в собственной стране и на международном уровне. Поэтому глава Кремля может быть "достаточно опасным и безрассудным", если его загнать в угол.

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