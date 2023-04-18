Путин мог побывать на оккупированных территориях Украины еще до Пасхи: как оправдываются в Кремле

Президент России Владимир Путин мог побывать на оккупированных территориях Херсонщины и Луганщины еще перед Пасхой на прошлой неделе, о чем свидетельствуют слова диктатора на одном из видео.

Об этом сообщает российское издание "Агентство".

Так, в Кремле утром 18 апреля опубликовали видео якобы визита Путина на оккупированные украинские территории. На сначала изложенном ролике становится понятно, что путешествие могло состояться еще на прошлой неделе, однако это видео практически сразу было заменено.

Так, на записи видно, что на встрече с командованием группировки "Днепр" Путин вручает военным копию иконы, принадлежавшей "одному из самых успешных министров обороны российской армии в XIX веке". Речь может идти о графе Дмитрии Милютине.

Во время передачи иконы президент РФ говорит: "Сейчас вот Пасха будет, да?" Из этих слов следует, что встреча проходила до 16 апреля. Однако на опубликованном на сайте Кремля видео слово "будет" уже вырезано. Это слово исчезло и из ролика в телеграмм-канале пресс-службы Путина.

Отметим, в Кремле утверждали, что поездка Путина на оккупированные территории Украины якобы заранее не готовились.

Позже спикер российского диктатора Дмитрий Песков принялся уверять, что визит президента РФ якобы "состоялся вчера".

"Это было вчера (17 апреля – ред.). Действительно, президент когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас, но дело в том, что Пасха у нас длится 40 дней. И сейчас, тем более Пасхальная неделя. Поэтому это просто по ошибке ухватились за эту фразу и сразу начали делать гипотезы того, чего не было. Эта поездка состоялась вчера", – сказал Песков.

Напомним, Кремль и российская пропаганда утром 18 апреля сообщили о якобы визите Путина на захваченные территории Херсонщины и Луганщины. Однако не было указано, когда именно прошел этот визит. В РФ информировали, что президент побывал в штабах группировки войск "Днепр" и в штабе "Восток", где заслушал доклад о ситуации на фронте.

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