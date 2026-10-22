Путин может иметь компромат на Трампа: Клинтон сделала громкое заявление о президенте США

Хиллари Клинтон / © Associated Press

Реклама

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила убеждение, что российский президент Владимир Путин может иметь компромат в главе Белого дома Дональда Трампа. По ее словам, речь идет о возможных фотографиях, видеозаписях или других материалах, которые могли бы объяснить особое отношение американского президента к Кремлю.

Клинтон также предположила, что полное обнародование материалов дела сексуального преступника Джеффри Эпштейна может повлечь за собой резонанс даже среди поклонников Трампа.

Реклама

В то же время, бывшая госсекретарь не предоставила доказательств существования компромата на президента США. Ее утверждения остаются предположениями.

Реклама

Почему Клинтон назвала Трампа «марионеткой Путина»

Хиллари Клинтон в очередной раз резко раскритиковала политику американского президента в отношении России.

Она назвала Трампа «марионеткой Путина» и напомнила, что еще во время президентской кампании 2016 предупреждала о его отношении к российскому лидеру.

По мнению Клинтон, нынешние действия администрации США лишь усугубляют ее давние опасения.

Бывший госсекретарь считает, что Трамп демонстрирует большую приверженность Путину, чем принципам свободы, демократии и национальной безопасности Соединенных Штатов.

Реклама

Она также предостерегла, что амбиции Кремля не ограничиваются Украиной, а дальнейшие уступки Москве могут создать угрозы другим европейским государствам.

Клинтон заявила о возможном разделении мира между США, Россией и Китаем.

Отдельно политика высказала предположение о геополитических планах Дональда Трампа.

По ее мнению, американский президент может стремиться к договоренностям с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином о распределении сфер влияния в мире.

По сценарию, описанному Клинтоном, США могли бы претендовать на доминирование в Северной и Южной Америке, Россия — на влияние в Европе, а Китай — в других регионах мира.

Реклама

В то же время, никаких подтвержденных договоренностей между лидерами трех государств относительно такого распределения нет.

Что Клинтон сказала о документах Эпштейна

Бывшая госсекретарь также подняла тему документов по делу Джеффри Эпштейна.

Она предположила, что их полное обнародование может оказаться неприятным для американского президента и вызвать удивление даже среди его преданных поклонников.

Ранее Клинтон обвиняла администрацию Трампа в недостаточной прозрачности по раскрытию материалов дела Эпштейна.

В то же время сам факт упоминания человека в документах, связанных с расследованием, не является доказательством его причастности к преступлениям.

Трамп отрицал всякую причастность к преступной деятельности Эпштейна.

Напомним, во время президентских дебатов 2016 года Хиллари Клинтон уже называла Дональда Трампа «марионеткой Путина». Тогда он отверг ее обвинения.

Добавим, что ранее Клинтон резко раскритиковала позицию Трампа по поводу войны в Украине и призвала усилить вооружение Киева.

Новости партнеров

Новости партнеров