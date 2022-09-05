Путин может инициировать в России военное положение: бывший участник ТКГ объяснил, когда и зачем это диктатору

Возможно, выборы в 2024 году в РФ станут последними в жизни Путина, поэтому ему очень хочется прийти к ним победителем, чтобы получить хороший результат.

Такое мнение высказал бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш в интервью Obozrevatel.

"К сожалению, у Путина нет вариантов. В 2024 году у него выборы, возможно, последние в его жизни. Ему очень хочется прийти к этим выборам победителем, чтобы получить хороший результат, который останется в истории. Если он не получает этого результата на поле битвы" — присоединение территорий — а он такого результата, я надеюсь, не получит — у него не останется другого варианта, чтобы как можно дольше затягивать конфликт", — говорит Гармаш.

Для этого, по его словам, Путин может ввести военное положение в 2024 году, всеобщую мобилизацию и так вообще избежать выборов.

"Их просто не будет. Нужно понимать, что все идет к этому. Это будет обусловлено желанием этого человека оставаться у власти. Я думаю, пока Путин жив, все вопросы будет решать он, поскольку сегодня вся силовая структура замкнута на нем. Никакие "партии мира" "(в Кремле) и другие не в состоянии что-либо изменить, пока он жив и дееспособен", — сказал Гармаш.

Напомним, политолог рассказал, как можно наказать Путина за зверства.

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