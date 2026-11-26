Ядерное оружие. / © ТСН

Реклама

Российская Федерация может готовить опасный шаг, который угрожает не только спутниковой связи, но и энергетической инфраструктуре целых стран. По сообщениям западных СМИ, диктатор Владимир Путин намерен вывести на орбиту спутник с ядерным оружием. Это уже вызвало беспокойство среди союзников по НАТО.

Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

Реклама

Разведка Германии обнаружила в России спутник Sputnik-S с ядерным вооружением, который почти готов к запуску. По даным западных СМИ, его могут вывести в космос в течение ближайших 60 дней. Эту угрозу уже обсуждают в кругах НАТО.

Реклама

Чем грозит ядерное оружие в космосе

Взрыв ядерного заряда на орбите может повлечь за собой мощный электромагнитный импульс (ЭМИ), который выведет из строя тысячи спутников. Специалист по ядерному оружию и доцент Даремского университета Бледдин Боуэн предупредил, что последствия такого взрыва будут масштабными и неконтролируемыми. Под угрозой окажутся не только спутники других государств, но и российские космические аппараты.

Более того, последствия могут затронуть даже Китай — союзника Москвы. Электромагнитный импульс способен вызвать перебои в работе его энергетических сетей.

Эксперт также предостерег, что применение такого оружия может спровоцировать полномасштабную ядерную войну, если другое ядерное государство ответит своим ударом.

Зачем Путину ядерное оружие на орбите

В то же время Боуэн отметил, что настоящая цель Москвы остается неясной. По его мнению, размещение ядерного заряда в космосе не дает России существенных военных преимуществ, ведь для поражения спутников можно использовать ракеты наземного базирования. К тому же такой спутник сам станет уязвимой целью.

Реклама

Отметим, что сообщения о возможной подготовке ядерного оружия в космосе появились на фоне усугубления гибридных угроз со стороны России против европейских стран.

В частности, в Великобритании предупредили компании, которые поставляют военную помощь Украине, о риске стать мишенями российских атак. Специальная служба безопасности призывает предприятия усилить защиту, ограничить публичное разглашение информации о своей деятельности и научить персонал распознавать подозрительную активность.

Запуск РФ спутника с ядеркой — что известно

Немецкие СМИ сообщили, что западные разведки оценивают угрозу запуска Россией спутника с ядерной боеголовкой на борту уже в ближайшие недели. По их данным Москва разработала аппарат под названием «Спутник-С» еще несколько лет назад и может вывести его на орбиту в течение следующих 60 дней.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) предупреждают, что подрыв ядерного заряда в космосе может иметь масштабные и неизбирательные последствия. Под угрозой окажутся критически важные спутниковые системы навигации, связи и другие космические технологии.

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс готов обеспечить безопасность своих союзников не только на земле. По его словам, это включает в себя безопасность, «когда речь идет о космическом элементе».

Новости партнеров