- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 265
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин может напасть на еще одну европейскую страну: Зеленский назвал неожиданную причину
Для России война заходит в тупик, ведь Кремль не достиг поставленных целей.
Президент РФ Владимир Путин может напасть на другую европейскую страну еще до окончания войны в Украине, поскольку находится в тупиковой ситуации без реальных успехов на поле боя.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.
По его словам, для России война заходит в тупик, ведь Кремль не достиг поставленных целей и вынужден искать, что показать собственному обществу.
«Мне кажется, что он находится в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на поле боя. Ситуация более похожа на патовую для него… Он радикально настроил свое общество, пообещал цели, которых не достиг. Поэтому ему нужно показывать какие-то достижения», — сказал Зеленский.
Такая ситуация, по мнению украинского президента, может заставить хозяина Кремля «искать другие территории».
Напомним, недавно глава Пентагона Пит Гегсет сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом, когда разразилась Вторая мировая война.