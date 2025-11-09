ТСН в социальных сетях

Политика
265
1 мин

Путин может напасть на еще одну европейскую страну: Зеленский назвал неожиданную причину

Для России война заходит в тупик, ведь Кремль не достиг поставленных целей.

Богдан Скаврон
Президент РФ Владимир Путин может развязать еще одну войну

Президент РФ Владимир Путин может напасть на другую европейскую страну еще до окончания войны в Украине, поскольку находится в тупиковой ситуации без реальных успехов на поле боя.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.

По его словам, для России война заходит в тупик, ведь Кремль не достиг поставленных целей и вынужден искать, что показать собственному обществу.

«Мне кажется, что он находится в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на поле боя. Ситуация более похожа на патовую для него… Он радикально настроил свое общество, пообещал цели, которых не достиг. Поэтому ему нужно показывать какие-то достижения», — сказал Зеленский.

Такая ситуация, по мнению украинского президента, может заставить хозяина Кремля «искать другие территории».

Напомним, недавно глава Пентагона Пит Гегсет сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом, когда разразилась Вторая мировая война.

