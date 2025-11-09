Путин может напасть на еще одну европейскую страну: Зеленский назвал неожиданную причину

Президент РФ Владимир Путин может развязать еще одну войну / © ТСН.ua

Президент РФ Владимир Путин может напасть на другую европейскую страну еще до окончания войны в Украине, поскольку находится в тупиковой ситуации без реальных успехов на поле боя.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.

По его словам, для России война заходит в тупик, ведь Кремль не достиг поставленных целей и вынужден искать, что показать собственному обществу.

«Мне кажется, что он находится в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на поле боя. Ситуация более похожа на патовую для него… Он радикально настроил свое общество, пообещал цели, которых не достиг. Поэтому ему нужно показывать какие-то достижения», — сказал Зеленский.

Такая ситуация, по мнению украинского президента, может заставить хозяина Кремля «искать другие территории».

Напомним, недавно глава Пентагона Пит Гегсет сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом, когда разразилась Вторая мировая война.