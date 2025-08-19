Путин может никогда не быть готовым встретиться с Зеленским: CNN удивило причинами

Владимир Путин. / © Associated Press

Во время переговоров в Белом доме 18 августа было достигнуто единодушное согласие на следующий шаг — двустороннюю встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным. Впрочем, впоследствии помощник "фюрера" Юрий Ушаков дал брифинг, заявления на котором немного спутали карты.

Об этом говорится в материале CNN.

Комментируя разговор президента США Дональда Трампа с Путиным, Ушаков сказал, что "обсуждалась идея о том, что целесообразно было бы изучить возможность повышения уровня представителей российской и украинской сторон".

"На кремлевском языке это означает, что они еще далеко не готовы, и, возможно, никогда не будут. И это не должно удивлять", — пишет автор статьи.

Он отмечает, что война началась с того, что Путин односторонне признал часть украинской земли независимой от Украины, назвав ее "нашими историческими землями". Кроме того, "фюрер" утверждал, что Украина является "неотъемлемой частью собственной истории, культуры и духовного пространства России", а ее отделение от РФ — историческая ошибка.

CNN отмечает, что Кремль не прилагает никаких усилий, чтобы скрыть свое пренебрежение к украинскому президенту Зеленскому. Кремлевский "фюрер" не только регулярно ставит под сомнение легитимность украинского лидера, зацикливаясь на перенесении выборов в Украине, но и в своем последнем "мирном" меморандуме требует от Киева провести выборы до подписания любого окончательного мирного договора.

"Путин и другие российские чиновники редко называют Зеленского по имени, вместо этого предпочитая едкое прозвище "киевский режим". Тем не менее, именно Зеленский посетил Турцию для первых прямых переговоров между двумя сторонами, но Путин отправил туда делегацию во главе с автором исторических учебников. Диктатор уже получил то, чего хотел — двустороннюю встречу с Трампом, лидером, которого он считает равным себе. Встреча с Зеленским, по его мнению, была бы несовместима с его мировоззрением и его военными целями", — говорится в статье CNN.

Напомним, Путин не раз заявлял, мол, готов и даже стремится встретиться с Зеленским, о таких намерениях говорили и в его окружении. В частности, последнее заявление прозвучало от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он подчеркивает, что якобы Москва не отказывается от "никаких форм работы" относительно украинского урегулирования, но "нужно любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно".