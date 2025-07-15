Путин продолжит войну до выполнения всех условий, несмотря на угрозы Трампа / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин намерен продолжать военные действия в Украине , пока Запад не согласится на его мирные условия, несмотря на угрозы Дональда Трампа по усилению санкций. По словам трех источников, близких к Кремлю, территориальные требования Путина могут расширяться по мере продвижения российских войск.

Об этом пишет Reuters.

Путин, отдавший приказ о введении войск в Украину в феврале 2022 года, считает, что экономика России и ее армия достаточно сильны, чтобы выдержать какие-либо дополнительные меры Запада. Это включает и угрозы Трампа по введению 100% тарифов на основных торговых партнеров Москвы, таких как Китай и Индия, покупающих российскую нефть.

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Условия Путина для мира и позиции Кремля

Источники Reuters, знакомые с мнением на высшем уровне Кремля, утверждают, что Путин не остановит войну под давлением Запада. Он считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного соглашения, включая американцев, несмотря на телефонные разговоры с Трампом и визиты спецпосланника Стива Уиткоффа.

Условия Путина для мира включают:

Юридически обязывающее обещание о нерасширении НАТО на восток.

Нейтралитет Украины и ограничение ее вооруженных сил.

Защита русскоговорящих лиц в Украине.

Признание территориальных достижений России (Крым, а также полностью или частично Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области).

Путин также готов обсуждать гарантии безопасности для Украины с участием великих государств, хотя механизм их реализации неясен.

Преимущество на поле боя и возможное расширение амбиций

Два источника отметили, что у России есть преимущество на поле боя, а ее военно-ориентированная экономика превышает производство боеприпасов странами НАТО. По данным DeepStateMap, Россия продвинулась примерно на 1415 квадратных километров за последние три месяца.

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«Аппетит приходит во время еды», — прокомментировал один из источников, намекая на возможное стремление Путина к большим территориям, если война не будет остановлена.

По его словам, Россия может продолжать борьбу до момента, пока оборона Украины не разрушится, и тогда расширить свои территориальные амбиции, включив большую часть Украины, в частности, Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области, если сопротивление будет слабым.

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Реакция Украины и Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает суверенитет России над оккупированными территориями и сохраняет за собой право решать по вступлению в НАТО. Его офис не предоставил комментарии относительно этой информации.

Администрация Трампа, в отличие от администрации Байдена, называет войну «смертельным косвенным конфликтом» между Россией и США, отказывается от поддержки вступления Украины в НАТО и предлагает признать аннексию Крыма. Трамп также рассматривает 100% тарифы на российские товары и вторичные санкции как средство вынудить Москву сесть за стол переговоров.

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Несмотря на санкции и стоимость войны, экономика России показывает лучшие результаты, чем ожидалось. Однако источники считают, что у Трампа мало рычагов влияния на Путина, и Москва все равно найдет способ продавать нефть. По прогнозам, кризис, вероятно, будет эскалироваться, и война продолжится.

Напомним, в понедельник, 14 июля, Дональд Трамп , как и анонсировал, сделал ряд громких заявлений по поводу Путина и войны России против Украины, сидя вместе с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.