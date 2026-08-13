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Путин может открыть новый фронт: Зеленский предупредил об угрозе
На фоне неудач в войне против Украины российский диктатор может напасть на одну из стран НАТО.
Президент РФ Владимир Путин может попытаться атаковать меньшие страны Балтии, которые являются членами Альянса.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.
«Он (Путин — ред.) не знает, как завершить эту войну без большой оккупации или большой победы для своего общества. Проще найти какую-нибудь меньшую страну… для него не будет иметь значения, эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, будучи на 100% уверен, что он победит, оккупирует, уничтожит или возьмет под контроль», — отметил Зеленский.
Напомним, американские спецслужбы пришли к выводу, что в ближайшие годы российский диктатор может решиться на ограниченное вторжение или кибератаку против стран НАТО, чтобы проверить надежность Альянса.
Американские и европейские лидеры уже сейчас фиксируют первые признаки того, что Россия проводит зондирующие атаки для проверки решительности Альянса. К таким провокациям чиновники относят российские крылатые ракеты, нарушавшие воздушное пространство Польши, и падавшие на территории Румынии беспилотники.
Не так давно США предупредили о риске атаки России на одну из стран НАТО. На фоне этих оценок Великобритания усилила патрулирование своих вод и наблюдение за российскими военными силами и судами.