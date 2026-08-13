Путин может открыть новый фронт: Зеленский предупредил об угрозе

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Владимир Путин может попытаться атаковать меньшие страны Балтии, которые являются членами Альянса.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Реклама

«Он (Путин — ред.) не знает, как завершить эту войну без большой оккупации или большой победы для своего общества. Проще найти какую-нибудь меньшую страну… для него не будет иметь значения, эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, будучи на 100% уверен, что он победит, оккупирует, уничтожит или возьмет под контроль», — отметил Зеленский.

Реклама

Напомним, американские спецслужбы пришли к выводу, что в ближайшие годы российский диктатор может решиться на ограниченное вторжение или кибератаку против стран НАТО, чтобы проверить надежность Альянса.

Американские и европейские лидеры уже сейчас фиксируют первые признаки того, что Россия проводит зондирующие атаки для проверки решительности Альянса. К таким провокациям чиновники относят российские крылатые ракеты, нарушавшие воздушное пространство Польши, и падавшие на территории Румынии беспилотники.

Не так давно США предупредили о риске атаки России на одну из стран НАТО. На фоне этих оценок Великобритания усилила патрулирование своих вод и наблюдение за российскими военными силами и судами.

Новости партнеров