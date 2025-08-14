Путин может подготовить Трампу сюрприз: аналитик об опасности встречи на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп.

Диктатор РФ Владимир Путин может предложить американскому лидеру Дональду Трампу уход ВСУ из Донбасса в обмен на выход российских войск из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Следует заметить, что в третьей сейчас нет российских войск.

Такое мнение высказал аналитик-международник Александр Демченко в комментарии " 24 Канала".

Эксперт подчеркнул, что Трамп не разбирается в географии не только Украины, но и Европы. Поэтому, очевидно, не знает, что в Днепропетровской области нет вражеских войск. Россияне пытаются продать иллюзию, рассчитывая, что президент США все равно ничего не поймет. Тем временем, Москва не может согласиться на встречу и не отправить предварительные предложения.

"Будут сюрпризы от Путина, прозвучат новые предложения. Какая-то минимальная дорожная карта все-таки есть. Просто так они бы не встречались. Теперь за этой картой все будут идти. Но самая большая угроза в том, что Трамп очень себя любит, у него завышена самооценка. Он очень хочет Нобелевскую премию мира", - отметил он.

По его словам, Путин может предложить Трампу Нобелевскую премию мира. Это небезопасно для Украины. Потому что здесь российский диктатор может играть, давить, манипулировать.

Напомним, эксперт Atlantic Council Питер Дикэнсон считает, что Путин не собирается заканчивать войну. Фюрер использует переговоры, чтобы затянуть время, избежать санкций и расколоть единство между Европой и США. Эксперт считает, что Кремль не согласится с перемирием, если после него останется независимая Украина, которая сможет продолжать курс на евроинтеграцию.

Отметим, что США ослабили санкции против РФ накануне встречи на Аляске . Американский Минфин объявил о временном ослаблении ограничений по осуществлению определенных транзакций из РФ в рамках подготовки ко встрече лидеров двух стран.

