Кремль выдвинул свои требования.
Российский "фюрер" Владимир Путин на переговорах может потребовать признать Крым, Севастополь, "ЛНР", "ДНР", Херсонскую и Запорожскую области российскими
Об этом диктатор РФ заявил на закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщают РосСМИ.
По словам хозяина Кремля, признание Крыма в составе агрессорки России, а также автономии так называемых "ЛНР" и "ДНР" могло предотвратить начало полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022-го.
В свою очередь, собеседники издания сообщили: теперь на переговорах говорится, что территории, которые находятся под контролем оккупантов, якобы не могут быть переданы Украине.
"Также Москва может потребовать признать российскими Крым, Севастополь, "ЛНР", "ДНР", Херсонскую и Запорожскую области. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, которые сейчас принадлежат Украине", — пишут росСМИ.
Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что "фюрер" Владимир Путин затягивает переговоры. Кремль хочет использовать это время для активизации наступления на западе Запорожской области и получения тактических преимуществ на фронте.
Читайте также:
- Путин отверг перемирие с Украиной, а Трамп назвал это победой: детали от Bloomberg
- Сибига назвал сроки, когда Украина хочет завершить полномасштабную войну
- Трамп честно ответил, повлияла ли пауза США в поставках оружия на позиции ВСУ в Курской области