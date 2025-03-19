Российский "фюрер" Владимир Путин на переговорах может потребовать признать Крым, Севастополь, "ЛНР", "ДНР", Херсонскую и Запорожскую области российскими

Об этом диктатор РФ заявил на закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщают РосСМИ.

По словам хозяина Кремля, признание Крыма в составе агрессорки России, а также автономии так называемых "ЛНР" и "ДНР" могло предотвратить начало полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022-го.

В свою очередь, собеседники издания сообщили: теперь на переговорах говорится, что территории, которые находятся под контролем оккупантов, якобы не могут быть переданы Украине.

"Также Москва может потребовать признать российскими Крым, Севастополь, "ЛНР", "ДНР", Херсонскую и Запорожскую области. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, которые сейчас принадлежат Украине", — пишут росСМИ.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что "фюрер" Владимир Путин затягивает переговоры. Кремль хочет использовать это время для активизации наступления на западе Запорожской области и получения тактических преимуществ на фронте.

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