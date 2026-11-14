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Путин может пойти на уступки до конца года: Зеленский назвал ключевое условие
Владимир Зеленский считает, что заставить Путина пойти на уступки может существенное укрепление Украины. Президент объяснил, какое решение Соединённых Штатов способно изменить позицию Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россию можно склонить к реальным переговорам благодаря укреплению Украины. Ключевую роль в этом может сыграть Конгресс США, приняв новый пакет поддержки, который будет предусматривать санкции и передачу вооружения.
Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами.
«Я считаю, что Россия будет готова пойти на более реалистичные шаги в тот момент, когда Конгресс Соединенных Штатов Америки будет готов принять решение о выделении мощного пакета поддержки для Украины. В этот пакет могут войти две составляющие — санкции и оружие», — заявил президент.
Зеленский напомнил, что ещё осенью 2024 года во время встречи с Дональдом Трампом в Trump Tower представил ему План победы. Документ предусматривал укрепление Украины, что должно было заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и согласиться на реальные шаги.
«В Плане победы было, разумеется: вы помогаете нам вот так, даете нам вот это — и вы увидите, что Путин сядет за стол переговоров и будет готов к реальным шагам», — подчеркнул глава государства.
Зеленский убежден, что Украине следует вновь прибегнуть к уже разработанным механизмам укрепления своих позиций.
«Я считаю, что, так же как Путин возвращается к идее „гарантий“ или „новой структуры безопасности в Европе“, так и Украина должна вернуться к идее своего укрепления именно по тем направлениям, которые были разработаны, которые уже существуют и которые могут повлиять на ситуацию», — добавил президент.
Глава государства предположил, что при условии поддержки соответствующих решений Конгрессом США к концу года может появиться возможность договориться о деэскалации.
«Это также даст всем возможность понять: если Украина сможет двигаться в этом направлении, а Конгресс США сможет рассмотреть возможность поддержки такой идеи, то до конца года у сторон действительно есть возможность попытаться договориться о хоть какой-то деэскалации», — отметил Зеленский.
Президент также отметил, что Россия делает ставку на эту зиму. По его мнению, укрепление Украины может стать аргументом в пользу дипломатии.
«И тогда это окно возможностей откроется для всех, в том числе и для русских, несмотря на то, что они ставят всё на эту зиму. Ведь если Украина укрепится, лучше попробовать дипломатию, а не испытывать это укрепление. Такой мотив должен быть воспринят Путиным», — добавил глава государства.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал об изменениях в позиции американских переговорщиков относительно завершения войны. В ходе переговоров США впервые подняли вопрос о возможном выходе Украины из Донбасса в обмен на вступление в НАТО.