Путин может пойти на уступки до конца года: Зеленский назвал ключевое условие

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россию можно склонить к реальным переговорам благодаря укреплению Украины. Ключевую роль в этом может сыграть Конгресс США, приняв новый пакет поддержки, который будет предусматривать санкции и передачу вооружения.

Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами.

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«Я считаю, что Россия будет готова пойти на более реалистичные шаги в тот момент, когда Конгресс Соединенных Штатов Америки будет готов принять решение о выделении мощного пакета поддержки для Украины. В этот пакет могут войти две составляющие — санкции и оружие», — заявил президент.

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Зеленский напомнил, что ещё осенью 2024 года во время встречи с Дональдом Трампом в Trump Tower представил ему План победы. Документ предусматривал укрепление Украины, что должно было заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и согласиться на реальные шаги.

«В Плане победы было, разумеется: вы помогаете нам вот так, даете нам вот это — и вы увидите, что Путин сядет за стол переговоров и будет готов к реальным шагам», — подчеркнул глава государства.

Зеленский убежден, что Украине следует вновь прибегнуть к уже разработанным механизмам укрепления своих позиций.

«Я считаю, что, так же как Путин возвращается к идее „гарантий“ или „новой структуры безопасности в Европе“, так и Украина должна вернуться к идее своего укрепления именно по тем направлениям, которые были разработаны, которые уже существуют и которые могут повлиять на ситуацию», — добавил президент.

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Глава государства предположил, что при условии поддержки соответствующих решений Конгрессом США к концу года может появиться возможность договориться о деэскалации.

«Это также даст всем возможность понять: если Украина сможет двигаться в этом направлении, а Конгресс США сможет рассмотреть возможность поддержки такой идеи, то до конца года у сторон действительно есть возможность попытаться договориться о хоть какой-то деэскалации», — отметил Зеленский.

Президент также отметил, что Россия делает ставку на эту зиму. По его мнению, укрепление Украины может стать аргументом в пользу дипломатии.

«И тогда это окно возможностей откроется для всех, в том числе и для русских, несмотря на то, что они ставят всё на эту зиму. Ведь если Украина укрепится, лучше попробовать дипломатию, а не испытывать это укрепление. Такой мотив должен быть воспринят Путиным», — добавил глава государства.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал об изменениях в позиции американских переговорщиков относительно завершения войны. В ходе переговоров США впервые подняли вопрос о возможном выходе Украины из Донбасса в обмен на вступление в НАТО.

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