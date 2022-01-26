Путин может пойти в наступление уже сейчас или в середине февраля — Госдеп США

Путин может пойти в наступление уже сейчас или в середине февраля — Госдеп США

По словам заместителя Госсекретаря США, Путин, вероятно, нападет на Украину до или уже после Олимпийских игр.

Заместитель Госсекретаря США Венди Шерман считает, что президент РФ Владимир Путин может использовать войска, которые он стянул к украинской границе уже сейчас или в середине февраля.

Об этом она сказала во время онлайн-дискуссии Ялтинской Европейской Стратегии.

По ее словам, Вашингтон готов к разным сценариям развития событий и "даже к полному увлечению Украины". Шерман отметила, что США готовы действовать и вынудить Россию принять последствия своих действий.

"Я не знаю, о чем думает Путин. Я не знаю, принял ли он окончательное решение, но есть признаки, что он может использовать военные силы сейчас или в середине февраля. Мы знаем, что начнутся Олимпийские игры, будет церемония открытия 4 февраля, и Путин будет присутствовать там. Си Цзиньпин, наверное, просил, чтобы в это время не было нападения на Украину", — сказала Шерман.

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что военная напряженность в Европе и мире дошла "до опасного предела".

Кроме того, недавно появились новые спутниковые снимки российских войск у украинских границ, на которых видно значительное увеличение количества российских войск и оружия.

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