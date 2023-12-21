Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО – экс-аналитик ЦРУ

В отличие от Запада Путин может не бояться ядерного противостояния.

Маловероятно, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на поле боя в Украине, но очень вероятно, что он пойдет на его применение против НАТО.

Такое мнение высказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Питер Шредер в статье для Foreign Affairs.

Шредер считает, что США могут недооценивать возможность ядерной войны между Россией и НАТО.

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"Это ошибка. Чиновники США неправильно это поняли", – отметил аналитик.

Путин может пойти на ядерный удар по НАТО

"На самом деле маловероятно, что российский президент Владимир Путин применит ядерное оружие на поле боя в Украине, но очень вероятно, что он пойдет на его применение против НАТО", — добавил Шредер, проведший почти 20 лет, работая над вопросами, связанными с Россией.

"Когда Путин использует свой арсенал, он не пытается предупредить, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Скорее его риторика направлена на то, чтобы угрожать самому НАТО", — считает экс-аналитик ЦРУ.

По его оценкам, Путин не просто бряцал оружием, когда расхваливал ядерный потенциал России. Аналитик считает, что переход к применению ядерного оружия – это то, что российский диктатор мог бы сделать, если бы хотел быстро выиграть войну против Украины.

"В отличие от Запада, Путин может не бояться ядерного противостояния: он хорошо знаком с ядерным арсеналом России и принципами ядерного сдерживания, и, возможно, считает себя уникально пригодным для того, чтобы преодолеть ядерный кризис", – говорится в статье эксперта.

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Шредер напомнил слова Путина восьмилетней давности, когда он сказал, что Россия готова мобилизовать свои ядерные силы во время вторжения в Крым. По мнению аналитика, глава Кремля был чрезвычайно последовательным в том, что Россия готова использовать ядерное оружие против НАТО, чтобы защитить свои интересы в Украине.

Ядерный удар по НАТО, чтобы быстро и на условиях Путина прекратить войну в Украине

Шредер также наметил, как Путин может усилить давление России на НАТО.

"Если Путин усугубит войну, например, атакуя НАТО обычными вооружениями, он, скорее всего, будет действовать очень быстро, чтобы не дать Соединенным Штатам шанса выйти из кризиса. Отсюда Москва может фактически начать применять силу против НАТО", — написал аналитик, добавив, что Россия может атаковать самолеты, корабли и конвои Североатлантического союза, чтобы втянуть его в бой.

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"В конце концов, при худшем сценарии – таком, когда Кремль пытался бы шокировать мир, чтобы быстро и на условиях Путина прекратить войну в Украине – Россия могла бы запустить ядерное оружие прямо по территории НАТО", – предположил Шредер.

Напомним, в июле президент США Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки заявил, что угрозы применения Россией ядерного оружия против Украины нет.

В то же время Путин на прошлой неделе принялся утверждать, что "у России нет никаких причин, никаких интересов, никаких геополитических интересов, ни экономических, ни политических, ни военных воевать со странами НАТО".

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