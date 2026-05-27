Путин может расширить войну на ЕС: где и когда вероятен первый удар России

Россия оказалась в ловушке истощения на украинском фронте, что заставляет Кремль искать пути для радикальной эскалации. В европейских столицах серьезно опасаются, что президент РФ Владимир Путин попытается перекроить карту и атаковать страны НАТО. Западные разведки называют потенциальные цели Кремля в Европе.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

В последнее время Россия все агрессивнее высказывается в адрес стран Балтии. В частности, Москва пригрозила ударами по «центрам принятия решений» в Латвии, обвинив страну в размещении украинских операторов дронов — латвийские власти эти заявления отвергли. В Литве на прошлой неделе объявили воздушную тревогу, из-за чего члены правительства были вынуждены перейти в укрытие после приближения к воздушному пространству страны вероятно российских беспилотников с территории Беларуси.

Кроме того, Министерство обороны РФ обнародовало адреса компаний в восьми странах Европы, которые, по утверждению Москвы, сотрудничают с Украиной в производстве дронов. В ведомстве пригрозили «непредсказуемыми последствиями» и «резкой эскалацией» в случае, если поддержка Киева не будет прекращена.

Европа боится распространения войны на свою территорию

Несмотря на то, что беспокойство возможным распространением войны на территорию Европы существуют уже давно, последние события значительно усилили эти опасения. Представители европейских структур безопасности предостерегают: Россия может попытаться испытать единство НАТО, нанеся удар по одной из балтийских стран, шведских или датских островах в Балтийском море или по территориям Альянса в Арктике.

«Среда безопасности в Европе ухудшилась за последние 24 месяца, и мы видим большую склонность российской стороны идти на повышенные оперативные риски в своих гибридных операциях, переходя также к кинетическим элементам. Мы осознаем, что должны сосредоточиться на усилении нашей способности сдерживать и защищаться от россиян», — сказал министр обороны Швеции Поль Йонсон.

Последние заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе Штатов из НАТО, а также его действия по сокращению американского военного присутствия в Европе, ослабили эффект сдерживания России. Европейские чиновники высокого уровня опасаются, что Кремль может воспользоваться «окном возможностей» в течение следующего года — особенно если последствия войны между Ираном и Израилем вызовут новый нефтяной шок и политическую нестабильность в Европе. Это, в свою очередь, может усилить позиции ультраправых сил, выступающих за возобновление закупок российских энергоносителей.

«Мы знаем, что цель России — поставить под угрозу всю европейскую архитектуру безопасности, поэтому есть все основания быть чрезвычайно бдительными, продолжать поддержку Украины и, конечно, продолжать усилия по перевооружению Европы», — заявил министр по делам Европы Франции Бенжамен Аддад.

Уже в следующем году во Франции должны состояться президентские выборы, и один из фаворитов гонки считается более благосклонным к России.

Европейские разведки сделали предупреждение относительно действий Путина

По данным представителей разведки и военных структур нескольких европейских государств, пока нет свидетельств того, что Россия перебрасывает силы или технику для возможного нападения на страны Балтии или другие территории за пределами Украины. В то же время они отмечают: в ближайшие месяцы Путин может оказаться перед сложным выбором из-за истощения ресурсов.

Западные разведки оценивают ежемесячные потери российской армии почти в 35 тыс. военных — это больше, чем Кремль способен мобилизовать или набрать. При таких темпах продолжать войну без новой масштабной мобилизации станет все труднее. Повторная мобилизация могла бы иметь серьезные последствия как для внутренней ситуации в России, так и для международной обстановки.

«Если вы объявляете мобилизацию для этой войны, то тем самым подаете сигнал, что на самом деле не побеждаете в ней. Поэтому наступает момент, когда им нужно эскалировать ситуацию, чтобы оправдать мобилизацию. И это очень опасный момент. Конечно, никто не может заглянуть в голову Путину, но это может быть тем расчетом, который заставит его двигаться дальше и изменить линейный характер этой войны», — сказала главная чиновница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Россия не может позволить себе продолжать войну по нынешней траектории, потому что она попадет в ловушку истощения ресурсов. Это означает, что Путин будет вынужден эскалировать. Он может сделать это вертикально — повышая интенсивность насилия, включая ядерный шантаж, но без реального применения ядерного оружия. А может сделать это горизонтально — расширив географию конфликта, стремясь заморозить войну на более выгодных условиях», — сказал глава Центра оборонных реформ в Киеве и экс-чиновник в сфере обороны и разведки Александр Данилюк.

Несмотря на трудности России на поле боя, нет никаких свидетельств того, что Кремль отказался от своих стратегических амбиций — установления контроля над всей Украиной и изменения баланса сил в Европе.

«Россия может менять тактику, но она не изменила своей стратегии и своих целей и не остановится сама по себе. Ее империалистические и реваншистские стремления остаются неизменными», — сказала заместительница министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Цель России — уничтожить Европейский Союз»

В российском официальном дискурсе, который после возвращения Трампа стал несколько мягче по отношению к США, именно Евросоюз — главный донор поддержки Украины — все чаще изображается как ключевой враг, которого необходимо ослабить или уничтожить.

"Россия четко видит в Европейском Союзе угрозу своей системе управления, которая базируется на угнетении и страхе. В конце концов, их цель — уничтожить Европейский Союз. И мы не должны иметь никаких иллюзий относительно этого, потому что они не хотят видеть у своих границ большой, сильный и объединенный демократический блок», — сказал еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт.

Во время недавних военных симуляций украинские дроновые подразделения продемонстрировали способность быстро нейтрализовать значительно более многочисленные силы НАТО. В то же время эксперты отмечают: российская армия также имеет большой опыт использования беспилотников и соответствующее оснащение, поэтому в случае конфликта с европейскими странами могла бы действовать эффективнее, чем в войне против Украины — особенно без оперативной поддержки США.

Нападение России на НАТО — что Путину нужно для этого

Для перехода к новому уровню эскалации Кремлю придется прежде всего увеличить численность армии.

«Мобилизация технически вполне осуществима; их система мобилизации была налажена. Но это также создаст серьезные внутренние проблемы и давление, которые могут привести к различным интересным сценариям. Для Путина это было бы рискованное решение. Проблемы внутри России начинают накапливаться: неудачи на поле боя, финансовая ситуация и украинские удары вглубь территории России, которые влияют не только на экономику, но и на людей», — сказал директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

По мнению Йонсона, нападение на НАТО стало бы для Кремля стратегической ошибкой.

«Мы очень решительно настроены защищать каждый дюйм территории Альянса», — сказал министр обороны Швеции.

Немецкий политик Норберт Реттген считает, что для Путина может казаться привлекательной идея выйти из тупика в войне против Украины путем расширения конфликта на страны НАТО в Балтийском регионе. В то же время он предостерегает, что это было бы чрезвычайно опасным шагом.

«Это был бы настолько огромный и дополнительный риск для Путина — после того, как он не достиг достаточного успеха против Украины, просто добавить себе еще одного очень сильного противника в военном конфликте», — сказал Реттген.

Впрочем, добавил немецкий депутат, российский диктатор неоднократно демонстрировал готовность к рискованным решениям.

«Несмотря на мои сомнения, мы также должны учитывать, что Путин может действовать иррационально и путем эскалации«, — отметил политик.

Напомним, немецкий генерал-лейтенант в отставке Юрген-Йоахим фон Зандрарт заявил, что Россия способна параллельно с войной в Украине развязать новый ограниченный конфликт, если увидит в этом выгоду. По его словам, Кремль уже готовит потенциальное поле боя ниже порога открытой войны в Балтийском регионе, усиливает военный потенциал, наращивает производство оружия и создает новые формирования в западных военных округах от Финляндии до Польши.

