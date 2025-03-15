Путин может считать, что способен коррумпировать Трампа и его ближайшее окружение – Портников

Российский президент Путин решил не ждать своих переговоров с американским посредником Дональдом Трампом, а сразу дать понять: речь может идти только об обсуждении взаимных финансовых интересов.

Об этом пишет журналист Виталий Портников в своей колонке на сайте "Эспрессо".

"Путин в принципе считает, что Трамп никуда от него не денется и что он не обязан сохранять какой-либо политез в отношении коллеги, который, с точки зрения российского президента, находится в слабой позиции, обусловленной обещаниями Трампа быстро завершить российско-украинскую войну и невозможностью это сделать, как считают в Кремле, без согласования со всеми условиями Российской Федерации относительно прекращения военных действий и дальнейшей судьбы украинской государственности", – пишет он.

Портников отмечает, что Виткофф, которого Юрий Ушаков охарактеризовал как человека, не являющегося посредником в российско-американских отношениях, интересен Путину и его соратникам исключительно с точки зрения финансовых предложений, которые они хотели бы выразить американскому президенту через человека, который считается одним из наиболее приближенных к Трампу в личности. Именно так Путин видит эту политику. Он может считать, что способен коррумпировать Трампа и его ближайшее окружение, а также членов семьи, и что эти предложения, которые Москва выдвинет американскому президенту, убедит его в необходимости отказаться от дальнейшей поддержки Украины и согласиться на то, что на своем так называемом заднем дворе, на постсоветском пространстве, Российская Федерация может делать все, что ей нужно в Северной Америке. Ведь Россия не реагирует на жесткие действия американского президента по отношению к Канаде, присоединение которой к США уже несколько раз предлагал Дональд Трамп. Так чего же американский президент не понимает, что присоединение Украины к Российской Федерации является не менее легитимной целью для Владимира Путина, чем канадские амбиции Дональда Трампа.

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"А для того, чтобы американский президент и приближенные к нему люди поняли всю пользу своего отказа от поддержки Украины, Стиву Виткоффу будут предложены столь серьезные идеи со стороны руководителя Кремля, от которых с точки зрения Владимира Путина, ни Виткофф, ни Трамп, с которым американский посредник будет контактировать после того, как он вернется в Москву, не будет. ждать своих переговоров с американским посредником, а уже перед этими переговорами дать понять: речь может идти только об обсуждении взаимных финансовых интересов. Именно такой он видит роль Виткоффа в российско-американском диалоге. Доверчивый человек, которому можно сказать то, о чем нельзя сказать государственному секретарю Соединенных Штатов или помощнику президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности", – отметил он.

Журналист добавил, что помощнику президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Юрий Ушаков сказал четко и понятно: "Никакого временного перемирия на российско-украинском фронте не будет, потому что Россия заинтересована не в нем, а в уничтожении украинской государственности. И за это будет бороться. Точка".

"Нужно ли было унижать украинского президента в Овальном кабинете, инициировать абсолютно маразматические переговоры в Джидде, чтобы прийти туда, куда Дональд Трамп пришел еще после первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, когда российский президент четко и ясно опроверг идеи американского по временному перемирию", — пишет Портников.

Ведь Трамп, по словам журналиста, предлагал это Путину, предлагал во время первого контакта с российским коллегой и был фактически проигнорирован, о чем рассказал журналистам. Да, конечно, нужно было. Ведь и ссора с украинским президентом в Овальном кабинете Белого дома, и удивительный формат украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии, и с восстановлением военной помощи Украине и обмена разведывательной информации между двумя странами — все это дымовая завеса, которая должна скрыть самое главное. истаться этими инструментами.

"Впрочем, мы с вами прекрасно понимаем, что санкционные инструменты в американо-российских отношениях, как это можно было увидеть за последние три года, не являются такими действенными, которые могли бы обеспечить быстрый крах российской экономики и готовность Кремля согласиться с временным перемирием или с прекращением военного действия. у Дональда Трампа, который хотел бы быстро достичь прекращения огня. И, конечно, самым интересным после этого дня переговоров в российской столице будет, состоится ли в пятницу телефонный разговор между американским и российским президентами и признает ли Трамп тот факт, что Путину не нужно перемирие, которое не обеспечит выполнение его главной цели – уничтожения украинского государства и оккупация его территории", – резюмировал Виталий Портников.

Ранее сообщалось, что Путин направил Трампу сообщение с собственными предложениями о прекращении огня в Украине.

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