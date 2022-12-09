"Путин может сделать это прямо сегодня": посол США высказалась об окончании войны

Посол США в Украине Бриджит Бринк считает, что Москва может закончить войну против Украины, если захочет. Сделать это президент-диктатор Владимир Путин может сделать сегодня.

Такое мнение Бриджит Бринк высказала в интервью "24 каналу".

По ее словам, в частности, кремлевскому "фюреру" следует отвести свою армию.

"Как и когда завершится война зависит от президента Зеленского. Президент Байден очень четко это подчеркнул. Если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это прямо сегодня. Он может остановиться, отвести свои войска и война закончится. Для нас очень важна поддержка вашего демократически избранного президента и право украинцев на защиту", — отметила дипломат.

Напомним, спикер российского МИД Мария Захарова возмутилась, что США не позволяют разбомбить Украину, предоставляя ВСУ системы ПВО, и предрекла, что из-за этого "война будет продолжаться минимум до 2025 года".

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