Путин может скрывать свою "настоящую маму" из Грузии: историк рассказал о скандальном расследовании

Президент России Владимир Путин может врать о своих настоящих родителях. Есть данные о том, что настоящая мама российского диктатора жила в Грузии, а все обстоятельства своего детства Путин скрывает.
Автором публикации о якобы настоящей матери президента России является пресс-секретарь убитого лидера Чечни Джохара Дудаева – Ибрагимов.
Об этом американо-российский историк Юрий Фельштинский рассказал в интервью Наташе Влащенко.
В публикации 2000 года говорится, что в Грузии нашли Веру Путину, которая утверждала, что родила будущего российского лидера от безработного Платона Привалова из города Ачора Пермской области. Последний был пьяницей.
По словам Веры, она с маленьким сыном оказалась в грузинском селе Метехи, где вышла замуж за грузина Осепашвили и родила еще детей. Женщина рассказала, что сын Владимир был отправлен на Урал к ее родителям. Там парня отдали в интернат, а вскоре усыновили.
Ибрагимов в своей публикации писал, что Путин не хочет признавать свою родную мать, невзирая на многочисленные доказательства его происхождения.
После публикации расследование обросло скандалами. Фельштинский рассказал, что с этим связана катастрофа, в которой 9 марта 2000 года погиб журналист Артем Боровик. Его якобы убили из-за того, что у журналиста были материалы расследования Ибрагимова.
"Это была операция по устранению Боровика из-за того, что он планировал опубликовать сенсационный материал о матери Путина. И никто не знал, что в этом интервью будет", – сказал историк.
Он также рассказал, что Боровик летел на встречу с Ибрагимовым в Грузию, чтобы получить пленку, на которой была запись интервью с Верой Путиной. В конце концов, материал был опубликован коллегами Боровика уже после его смерти и после выборов президента РФ.
Фельштинский также обратил внимание на некоторые нюансы с Верой Путиной.
"Интервью было плохо записано с точки зрения журналиста – Ибрагимов не задал нужных вопросов, не попросил показать паспорт, детские фотографии Путина, очевидные вещи. Однако в 2000 году он написал книгу о биографии президента России. Там была распечатка интервью с Путиной", – сказал историк.
В то же время он выразил убеждение, что женщина из Грузии является настоящей матерью российского диктатора. Фельштинский добавил, что в село Веры Путиной наведывались журналисты из Франции и Германии, но после этого не появлялись публикации из-за того, что крайне трудно было доказать родственную связь.
По словам историка, если расследование Ибрагимова является правдой, то Путин на два года старше, чем указано в его официальной биографии.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путин мог приказать обстрелять Украину ракетами 2 августа после ритуала черной магии.
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