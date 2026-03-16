Путин может согласиться на перемирие: британский полковник назвал главное условие

Путин может согласиться на перемирие / © скриншот с видео

У Украины есть возможность заставить Россию сесть за стол переговоров, однако для этого необходимо продолжать военное давление на оккупантов.

Такое мнение высказал полковник британской армии в отставке Филипп Ингрем, комментируя ситуацию на фронте Украины, передает «24 Канал».

По его словам, дальнобойные удары по российской военной инфраструктуре уже ощутимо влияют на возможности РФ. Речь идет об атаках по предприятиям военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающих заводах и стратегических аэродромах.

Эксперт отмечает, что такие действия наносят России серьезные потери и позволяют Украине сохранять инициативу на оперативном уровне.

Ситуация на фронте влияет на возможность переговоров

Ингрем подчеркнул, что перспектива переговоров напрямую зависит от ситуации на поле боя. Если украинские силы продолжат добиваться успехов и освобождать территории, это может существенно изменить расчеты российского руководства.

По словам британского военного, в последнее время появлялись сообщения об успешных действиях сил обороны на юге Украины, где на отдельных направлениях удалось перехватить инициативу.

Он предположил, что дальнейшее давление может вызвать беспокойство в Кремле и повлиять на планы России по поводу возможного весеннего наступления.

Санкции также могут сыграть ключевую роль

Филипп Ингрем считает, что военное давление должно сопровождаться усилением экономических санкций против России, в том числе со стороны Соединенных Штатов и союзников.

По его мнению, сочетание успехов украинской армии на фронте и более жесткого международного давления способно заставить Кремль рассматривать переговоры.

В то же время, эксперт отметил, что даже в таком случае российский лидер вряд ли согласится на полноценное завершение войны.

Путин может стремиться только к паузам

По мнению Ингрема, если Москва и согласится на перемирие, то, скорее всего, это будет временная пауза, необходимая для восстановления военных ресурсов.

Эксперт убежден, что российское руководство может использовать возможное прекращение боевых действий для перегруппировки сил и восстановления потенциала.

Поэтому, заключает он, ключевым фактором в вопросах переговоров и дальше будет оставаться давление на Россию как на поле боя, так и на международном уровне.

