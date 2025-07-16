Путин может согласиться на ультиматум Трампа: в ABC News назвали условие

Согласится ли Путин на Трампа / © ТСН.ua

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Если президент США Дональд Трамп действительно станет способствовать Украине не только на словах, это может изменить позицию диктатора Путина и подтолкнуть его к переговорам.

Об этом пишет ABC News.

В издании отмечают, что если Трамп теперь позволит продолжать поступление значительного количества американского оружия в Украину, это ознаменует важное изменение.

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Более всего это было бы совсем другим сигналом для Путина. Диктатор считал, что военный блок США для Украины при Трампе распадается. Это дало Путину смелость настаивать на более активных военных действиях. Если это соглашение изменит это, оно может начать изменять восприятие Путина.

Но детали будут иметь значение. Системы противоракетной обороны Patriot, которые Трамп позволил отправить, важны, учитывая значительное усиление воздушных атак России. Но важнее сейчас будет то, какое другое оружие получит Украина. Трамп также сказал, что США пришлют «разные единицы очень сложного военного оборудования».

В настоящее время Пентагон все еще прорабатывает, что именно будет отправлено, сообщили ABC News в понедельник два американских чиновника.

Ключевой вопрос сейчас заключается в том, как серьезно Путин воспримет новый подход Трампа?

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Некоторые эксперты выразили сомнение, что США действительно рискнут ввести санкции против Индии и Китая.

В издании предполагается, что срок в 50 дней Трамп озвучил по той причине, что столько, по прогнозам, продлится летнее наступление РФ. Поэтому администрация Трампа надеется, что Путин будет склоннее к переговорам, когда наступление России закончится, особенно если он пройдет неудачно.

Ужесточенные санкции, если они будут введены, и значительное увеличение количества вооружений могут постепенно подтолкнуть Путина к реальным переговорам, если его летнее наступление не принесет значительных результатов.

Но Путин может не верить, что Трамп имеет терпение придерживаться жесткой позиции.

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Татьяна Станова, аналитик по России и основательница R.Politik, написала на X, что многие в российской элите рассматривают новый подход Трампа лишь как временный маневр для испытания Путина.

«Как только станет очевидным, что такое давление неэффективно — и ожидается, что это произойдет в ближайшее время — Трамп, вероятно, вернется к дипломатическому курсу, включая давление на Украину для достижения компромисса», — сказала Станова.

В ABC News считают, что в краткосрочной перспективе Путин, вероятно, будет настойчиво давить. Диктатор верит, что побеждает. Только когда он станет думать иначе, лишь тогда сможет вести переговоры.

Напомним, Дональд Трамп сказал, что будет делать, если Россия не заключит мирное соглашение в течение 50 дней.

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Вместо этого сенатор Линдси Грэм уверен, что если Путин проигнорирует 50-дневный ультиматум, реакция Дональда Трампа будет резкой.