Путин может ударить ядеркой по Украине: в Раде призвали все службы готовиться

Угроза ядерного удара России

Украина должна повысить готовность к возможному применению президентом РФ Владимиром Путиным оружия массового уничтожения. В Верховной Раде рассмотрят стратегию биологической, химической и ядерной безопасности.

Об этом сообщил секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко в эфире телеканала NTA.

Он отметил необходимость повысить до максимального уровня готовность Украины к применению врагом, в частности, ядерного оружия.

«Мы воюем с государством, которое обладает самым большим арсеналом оружия массового уничтожения», — напомнил Костенко.

По его словам, стратегия биологической, химической и ядерной безопасности выделена отдельно в законе о нацбезопасности во многих странах, в частности странах НАТО.

«У нас, к сожалению, это было потеряно. Поэтому сейчас, я думаю, мы это вернем», — отметил нардеп.

Роман Костенко напомнил, что в 2024 году Россия внесла изменения в ядерную доктрину, которой расширила условия для применения ядерного оружия.

«Если они [россияне] просто считают, что на них может кто-то напасть, они превентивно могут его применять. То есть они полностью себе развязали руки, чтобы можно было применять [ядерное оружие]. И мы должны понимать, что Украина должна быть к этому готова. Должны быть готовы все службы», — подчеркнул он.

Нардеп пояснил, что стратегия защиты от биологического, химического и ядерного оружия должна четко регулировать, чем именно будут заниматься Минобороны, ГСЧС, МВД и тому подобное.

«Это нам нужно все прогнозировать и быть готовыми ко всему, потому что мы понимаем, с кем мы воюем», — подытожил Костенко.

