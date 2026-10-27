Путин провел неожиданные переговоры с лидерами двух стран Европы: что обсуждали относительно Украины

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного завершения войны в Украине. Переговоры прошли во вторник, 27 октября, после консультаций с украинской стороной.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на совместное заявление лидеров Финляндии и Норвегии.

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Стубб и Стере подтвердили, что именно они инициировали телефонный разговор с Путиным, предварительно согласовав этот шаг с Украиной.

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«Обсуждение было откровенным и содержательным. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил президент Финляндии.

Почему Путин решил говорить с европейскими лидерами

Возможные переговоры проходят на фоне новых дипломатических усилий США по завершению российско-украинской войны.

На прошлой неделе спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил Путина в Санкт-Петербурге. До этого он провел переговоры в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Финляндии и Норвегии.

По данным Bloomberg, разговор 27 октября стал первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, которые поддерживают Киев, после его переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в июле 2025 года.

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После дипломатических контактов на прошлой неделе Песков заявил, что Москва рассматривает Финляндию и Норвегию как новых возможных участников процесса урегулирования войны. В то же время он отметил, что Россия еще должна оценить их возможности в этом вопросе.

Новые переговорные инициативы возникают на фоне напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Среди причин издание называет договоренность Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива и проблемы с работой спутниковой связи Starlink.

В то же время Украина сталкивается с ростом бюджетных потребностей и нехваткой средств противовоздушной обороны накануне возможного усиления российских атак зимой.

Европа стремится присоединиться к переговорам по Украине: последние новости

Напомним, Европейский Союз стремится поучаствовать в следующем раунде переговоров между Украиной, США и Россией. В Брюсселе обеспокоены тем, что позиция Вашингтона, по оценкам журналистов, все больше смещается в пользу Москвы, поэтому хотят оказывать непосредственное влияние на мирный процесс.

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Заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что ЕС рассчитывает быть представленным на будущих переговорах. По ее словам, европейскую сторону должны представлять Европейская комиссия и Европейский совет.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров, который планируют провести в первой половине ноября в Абу-Даби, предполагается в трехстороннем формате — с участием Украины, США и России. Однако он не исключил присоединения европейских представителей на более поздних этапах.

Как писало Politico, европейские страны также ищут переговорщика для прямых контактов с Путиным. В Европе опасаются, что Дональд Трамп может договориться с Москвой без учета позиции европейских союзников Украины.

Одним из главных кандидатов на роль такого посредника называют президента Финляндии Александра Стубба, поддерживающего хорошие отношения с Трампом. Также рассматривалась кандидатура главы Европейского совета Антониу Кошты, однако он отказался от соответствующего предложения.

Кроме того, ранее The Wall Street Journal сообщал, что Путин предложил Трампу и лидеру Китая Си Цзиньпину провести трехсторонний саммит для обсуждения войны в Украине. По данным издания, встречу предлагали организовать во время форума АТЭС в ноябре. В Кремле подтверждали обсуждение такой возможности.

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