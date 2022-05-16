"Путин может завершить войну в любой момент": Кулеба призвал усилить давление на кремлевского диктатора

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил страны Евросоюза не прекращать оказывать жесткое давление на президента РФ Владимира Путина для того, чтобы остановить войну в Украине.

Министр иностранных дел Украины убежден, что со своими средствами пропаганды Путин может завершить войну, когда этого захочет. Для этого ему достаточно будет объявить российскому народу о победе.

Об этом Кулеба заявил в своем выступлении на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

"Путину не нужна наша с вами помощь в поиске решений для "сохранения лица". У него они есть. С его пропагандой внутри РФ, он может завершить войну в любой момент. Просто выйдя и заявив, что "славная российская армия" результативно уничтожила такое-то и такое-то количество украинских подразделений и объектов, поэтому успешно "демилитаризировав" и "денацифицировав" Украину (что бы это слово не значило к нему).

А значит, "пора возвращаться домой", может сказать он. Пропагандисты помогут сделать так, чтобы россияне аплодировали своему "великому лидеру". Но чтобы Путин дошел до точки осознания потребности таких действий, мы должны значительно усилить давление на него. Поэтому нужно больше жестких санкций, больше тяжелого вооружения, больше ясности по поводу будущего Украины в объединенной Европе", - сказал Кулеба.

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