Путин на грани: британский полковник сказал, когда наступит "точка кульминации"

Кремлевский руководитель Владимир Путин / © Associated Press

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Кремлевский глава Владимир Путин находится на грани в политическом смысле. И хотя жители Москвы и Санкт-Петербурга пока особо не пострадали от войны, ситуация для диктатора усугубляется и станет критической в период с начала до конца 2026 года. Это будет "точкой кульминации", моментом, когда РФ больше не сможет вести наступательные действия.

Полковник британской армии в отставке Филипп Ингрим сказал об этом " 24 канала ".

«Я считаю, что Путин сейчас очень устал. Его войска тоже устали. Политически он тоже на грани. Но обычные люди еще не почувствовали настоящий удар. Жители Москвы и Санкт-Петербурга пока еще особо не пострадали», — сказал полковник.

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По его мнению, в РФ пока страдают жители самых бедных и отдаленных регионов.

"Это заставит людей еще больше задуматься над происходящим. Украинские атаки на российскую инфраструктуру, нефтяные объекты, военные цели, аэродромы - все это вызовет больше вопросов у россиян", - добавил он.

Более того, Россия уже исчерпывает запасы военной техники. Теперь она все больше полагается на технику из Северной Кореи, напоминает эксперт.

«Около 80% боеприпасов поставляется именно оттуда. Также идут переговоры с Ираном о поставках баллистических ракет и другой военной техники. Не только "Шахедов". Для меня это говорит о том, что Путин находится в очень сложном положении. Если санкции оборвут эти каналы поставок, то ситуация для Путина станет критической. Я ожидаю, что это произойдет естественным образом в период с начала до конца 2026 года. В военной терминологии это называется точкой кульминации. Моментом, когда он больше не сможет вести наступательные действия», – объяснил он.

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По мнению полковника, если Украина сможет и дальше наращивать производство вооружения и поддерживать боеспособность, то произойдут значительные изменения не только на фронте, но и внутри России.

Напомним, премьер-министр Польши Туск отметил, что Россия не преследует цель прекращать войну в Украине и садиться за стол мирных переговоров.

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