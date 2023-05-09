Путин на параде в Москве: "Против нашей родины снова развязана настоящая война"

Диктатор также в который раз обвинил Запад в провокации конфликтов и сеянии ненависти.

Президент России Владимир Путин выступил на параде в Москве 9 мая и заявил о якобы развязанной против РФ войне.

Об этом говорится в видеотрансляции парада.

"Сегодня цивилизация снова находится на решающем переломном рубеже. Против нашей родины снова развязана настоящая война", — сказал российский диктатор, добавив, что "целью противника" РФ является ее развал.

В то же время он заявил, что для России якобы нет недружественных стран как на Западе, так и на Востоке. Вместе с тем Путин обвинил Запад, что тот якобы "утверждает о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю".

"Западные элиты забыли, к чему привели притязания нацистов на мировое господство", — сделал циничное заявление хозяин Кремля.

Напомним, Генштаб ВСУ предупредил, что Россия может готовить провокации против собственных граждан на парадах 9 мая, в том числе с участием детей.

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