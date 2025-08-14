Путин на переговорах использует "навыки агента КГБ" – эксрадник Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / Изображение создано ИИ

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин на переговорах с президентом Дональдом Трампом применит "навыки агента КГБ", чтобы убедить американского лидера в своей готовности к миру.

Об этом пишет The Hill.

По мнению Болтона, Путин постарается привлечь Трампа на свою сторону, несмотря на то, что его мирный план, вероятно, не будет искренним.

По словам Болтона, который был советником Трампа во время его первого президентского срока, но впоследствии разошелся с ним во взглядах, у Путина инициатива в этих переговорах. Он попытается убедить Трампа, что имеет действенный мирный план.

«Думаю, у Путина здесь инициатива, и, думаю, он попытается показать Трампу, что у него есть мирный план и что он искренний, хотя я так не думаю», — сказал Болтон в эфире CNN.

Болтон считает, что Путин использует то, чему его научили в КГБ, чтобы вернуть Трампа на свою сторону. Он также отметил, что переговоры могут быть трудными для российского лидера, поскольку его действия в Украине, мягко говоря, «раздражили» Трампа. Эксрадник предположил, что обмен мнениями может затронуть территориальные вопросы и стать достаточно конкретным.

В конце мая Трамп публично осудил российские удары по Киеву, заявив, что Путин «совершенно сошел с ума». Однако после этого он отказался вводить вторичные санкции против России. По мнению Болтона, Путин постарается использовать эту встречу, чтобы отказать Трампа от введения дальнейших санкций.

Напомним, накануне исторической встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в США ведутся сложные дипломатические консультации . Белый дом видит прогресс в предложениях Кремля, но в Европе и Украине опасаются уступок.