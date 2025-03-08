Путин на переговорах с США будет поднимать ставки: эксперт назвал три главные линии

Президент РФ не будет вести переговоры только об Украине, а будет говорить о целом мире.

Российский президент Владимир Путин использует единственный способ ведения переговоров – поднятие ставок.

Политолог Вадим Денисенко в интервью Radio NV назвал три главные линии, которые может использовать хозяин Кремля.

Прежде всего, эксперт обращает внимание на соглашение, которое предлагает РФ Соединенным Штатам по экономическому сотрудничеству.

"Путин предложил американцам войти в российскую энергетику и освоение Арктики, причем не только войти в добычу, но и стать посредником при продаже товаров в "недружественные страны". Это и энергоресурсы, и алмазы, и лес и многие другие вещи, которые сейчас находятся под санкциями. И таким образом вывести часть российской экономики из-под санкций. А посредник сможет зарабатывать десятки миллиардов долларов с первого года. Это очень важная история, которую у нас часто недооценивают”, — подчеркнул Денисенко.

Вторым аспектом поднятия ставок эксперт называет то, что Путин не будет вести переговоры только об Украине, а будет говорить о целом мире, затрагивая такие страны как Иран, Северную Корею, возможно, Венесуэлу, Ливию, страны Сахель в Африке.

"Параллельно не нужно забывать, что все происходящее в Сирии вызывает напряжение по линии Израиль — Турция. И он будет пробовать расторговать свои полумертвые базы в Сирии... Он будет поднимать ставки не только вопросами Украины. Это переговоры, в которых будут задействованы еще десяток стран и нам нужно играть на противоречиях, среди которых классическое Турция – Израиль. Нам нужно правильно выбирать союзников в данный момент”, — отметил Денисенко.

И третий момент, которым, по мнению политолога, хозяин Кремля будет поднимать ставки – это его заявления о том, что Россия не торгует территориями, что по российской конституции Запорожье должно принадлежать РФ, а также появятся вопросы языка, церкви и так далее.

"Это три линии поднятия ставок, которые будет использовать Путин", — подытожил он.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Москве сообщило, что Россия готова обсуждать временное перемирие в Украине при достижении прогресса относительно окончательного мирного урегулирования.

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