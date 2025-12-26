Диктатор Путин / © Associated Press

Россия во время переговоров с США продолжает требовать передачи ей всей территории Донбасса, включая районы, которые армия РФ так и не смогла захватить.

Об этом сообщает УП со ссылкой на российские средства массовой пропаганды.

Во время традиционного предновогоднего заседания Государственного совета РФ, формально посвященного кадровой политике, диктатор значительную часть выступления посвятил теме войны и так называемого «мирного урегулирования».

Путин заявил, что на переговорах в Анкоридже он якобы «принял для себя определенные уступки», однако фактически речь идет о неизменном требовании Кремля: передать России весь Донбасс в его административных пределах.

По словам диктатора, в ходе переговоров с американской стороной обсуждались разные варианты, но после консультаций США с европейскими партнерами часть предложений, как утверждает Путин, была пересмотрена. Это он назвал «проявлением слабости».

В то же время Путин подчеркнул, что Москва и дальше готова придерживаться тех «уступок», которые он якобы одобрил в Анкоридже. В трактовке Кремля это означает безусловное признание Донбасса русским.

В частности, диктатор заявил, что вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского промышленного узла, по его словам, «вообще не обсуждается». В то же время, он допустил возможность частичного обмена другими территориями, но только на условиях, выгодных России.

Таким образом, Кремль фактически подтвердил, что не отказывается от ультимативных требований, несмотря на отсутствие военного контроля над значительной частью Донбасса.

Ранее сообщалось, что политолог Вадим Денисенко заявил, что Мирный план по 20 пунктам, подробности которого недавно озвучил президент Владимир Зеленский, не будет подписан, а его обнародование преследует определенные политические цели.

Мы ранее информировали, что американский посол в НАТО Мэтью Витакер заявил, что урегулирование войны в Украине возможно в ближайшие 90 дней.