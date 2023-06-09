Путин на встрече с Лукашенко назвал сроки размещения ядерного оружия в Беларуси (фото)

Российский дактатор заверил, что "все идет по плану", а также принялся нахваливать экономические отношения между РФ и Беларусью.

Размещение ядерного оружия в Беларуси начнется после завершения 7-8 июля подготовки соответствующих сооружений, сообщил президент России Владимир Путин.

Об этом российский диктатор сказал во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 9 июня, передают пропагандистские медиа.

Комментируя вопрос размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, Путин традиционно отметил, что "все идет по плану".

"С точки зрения безопасности ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Уверенно мы взаимодействуем в этой сфере. По самым чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу приступим к мероприятиям, связанным с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Итак, все по плану, все стабильно", – сказал хозяин Кремля.

Он также принялся нахваливать экономические отношения между РФ и Беларусью, сказав, что они развиваются очень хорошо. В то же время, Лукашенко отметил, что государствам следует надеяться только на себя, а не на отмену санкций.

Путин на встрече с Лукакшенко в Сочи 9 июня / Фото: Getty Images

Что известно о российском ядерном оружии в Беларуси

В конце марта Путин анонсировал, что РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Тогда диктатор информировал, что строительство хранилища ядерного оружия на территории РБ будет завершено 1 июля.

Соответствующие документы о размещении этого вооружения 25 мая подписали министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин. Тогда Шойгу отмечал, что Москва не передает ядерное оружие Минску, размещая его на территории РБ. Контроль над вооружением и решение о его применении остается за Россией.

Президент США Джо Байден заявил, что крайне отрицательно оценивает размещение российского ядерного вооружения в Беларуси.

Как объяснил политконсультант Дмитрий Васильев, решение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси свидетельствует – Россия понимает, что проигрывает войну. И ядерная риторика – единственный аргумент Москвы для сдерживания контрнаступления ВСУ и предотвращения передачи Украине истребителей.

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