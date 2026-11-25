РФ готовит нападение на НАТО / © ТСН.ua

Реклама

Россия наращивает военное присутствие вблизи границ НАТО, создает новые армейские группировки и проверяет возможности противовоздушной обороны Альянса.

По оценке военного эксперта Сергея Грабского, Москва готовится к потенциальному противостоянию с Западом, а главным сдерживающим ее от прямого нападения фактором остается сопротивление Украины, информирует Эспрессо .

Реклама

По словам эксперта, Россия уже ведет против государств НАТО гибридную войну. Несмотря на то, что она не переросла в открытое военное столкновение, Москва демонстрирует все больше признаков подготовки к возможным боевым операциям.

Реклама

«Гибридная война против этих стран уже идет. Да, на сегодняшний день она не принимает формы прямого физического противостояния, но это не означает, что мы не видим признаков этой войны», — отметил полковник запаса ВСУ.

Одним из проявлений подготовки России Грабский назвал модернизацию военного гарнизона в Финляндии и развитие инфраструктуры вдоль границ РФ с государствами Альянса.

В частности эксперт обратил внимание на создание отдельного управления армейского корпуса в Петрозаводске. Также Россия строит военные объекты, рассчитанные на размещение не менее четырех дивизий на Кольском полуострове и северных рубежах.

Кроме того, в конце 2024 г. было восстановлено управление Ленинградского военного округа, выполняющего функции оперативно-стратегического командования.

Реклама

"Развертывание штаба такого уровня уже является признаком угрозы национальной безопасности всех стран, входящих в зону ответственности этого командования", - пояснил Грабский.

Отдельным направлением российских военных планов эксперт считает территорию Беларуси. По его словам, Москва рассматривает ее как площадку для размещения ударных группировок вблизи западных границ так называемого Союзного государства.

О подготовке Минска к такому сценарию, по мнению Грабского, говорит и пересмотр бюджетных приоритетов. В частности, в следующем году Беларусь планирует увеличить расходы на военные нужды.

«Даже Беларусь, которую почему-то все считают независимой страной, уже вовлечена в планы развертывания ударных группировок на западных границах Союзного государства. Это материализуется в увеличении военных расходов белорусского бюджета на следующий год», - подчеркнул военный эксперт.

Реклама

Грабский считает, что совокупность этих действий указывает на системную подготовку России к потенциальным военным операциям против государств НАТО. Еще одним свидетельством таких намерений он назвал регулярные проверки российскими военными возможностей западной противовоздушной обороны.

"Российская Федерация постоянно тестирует возможности противовоздушной обороны стран Запада", - отметил полковник запаса ВСУ.

В качестве примера эксперт привел случаи нарушения польского воздушного пространства российскими ракетами и беспилотником. В частности, он обратил внимание на залетевший на территорию Польши дрон, изменил направление движения и впоследствии вернулся назад. По мнению Грабского, такая траектория свидетельствует о целенаправленном характере инцидента.

«Это была абсолютно сознательная провокация, потому что этот дрон, если он летел по такой траектории, управлялся лицом, имевшим для этого все возможности», — объяснил военный эксперт.

Подытоживая, Грабский призвал не воспринимать усиление российского военного присутствия на северном и восточном флангах НАТО как единичные случаи. По его оценке, речь идет о взаимосвязанных мерах, которые могут свидетельствовать о подготовке Москвы к более масштабному противостоянию с западными странами.

«Россия готовится к войне, это нужно понимать. Единственное, что ее сейчас останавливает, — стойкость Сил обороны Украины и устойчивость сопротивления Украины в этой войне.

Без Украины страны Запада уже были бы в зоне очень высокой угрозы и, можно сказать, безусловной атаки со стороны РФ», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что британские специалисты предупредили о новой тактике Кремля, которая может поставить под удар неожиданные объекты в Европе .

Мы ранее информировали, что спутниковые снимки зафиксировали масштабную реконструкцию и новое строительство в российском военном городке Каменка всего в 60 километрах от границы с Финляндией .

Новости партнеров

Новости партнеров