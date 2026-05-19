Путин начал странные чистки в военном руководстве РФ: "убирают" людей Шойгу – ISW

Владимир Путин и Сергей Шойгу / © ТСН.ua

Реклама

Президент России Владимир Путин проводит кадровые ротации и зачистку сторонников секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Так, с должности председателя оборонного комитета Госдумы могут отстранить генерал-полковника Андрея Картаполова. Его место, вероятно, займет генерал-полковник Александр Лапин, известный своими провалами в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские источники сообщают, что Лапина могут назначить новым главой комитета Госдумы РФ по обороне. Как пишет российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в Госдуме и партии «Единая Россия», кандидатуру Лапина сейчас рассматривают в правящей политической силе, хотя окончательное решение еще не принято. По предварительным данным, он может баллотироваться по списку «Единой России» от Татарстана.

Реклама

Сейчас комитет возглавляет Картаполов. По информации источников «Коммерсанта», он может не участвовать в следующем переизбрании. Кроме того, собеседник издания в Минобороны РФ заявил, что в ведомстве неоднократно с «удивлением» реагировали на публичные заявления Картаполова.

Как информировало в декабре прошлого года издание «Ведомости», приближенные к Администрации президента РФ и «Единой России» источники предполагали, что партия не будет выдвигать Картаполова на выборах в Госдуму от Московской области, где он победил в 2021 году. При этом не исключается, что он может баллотироваться от другого региона.

«Ведомости» также напомнили о близких связях Картаполова с Шойгу. Сам Картаполов 18 мая прокомментировал слухи о своей возможной замене и заявил, что намерен идти на второй срок в Госдуме.

«Возможная замена Картаполова на Лапина, если это подтвердится, станет продолжением практики президента РФ Владимира Путина по ротации высокопоставленных командиров на другие должности, несмотря на их неудачные результаты на поле боя«, — отметили аналитики.

Реклама

Лапин руководил Центральной группировкой войск РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину. Впоследствии, в 2023 году, он занял должность начальника штаба Сухопутных войск РФ, а уже в 2024-м возглавил Ленинградский военный округ и Северную группировку войск.

В августе 2025 года Минобороны РФ подтвердило, что Лапина на посту командующего Ленинградским военным округом и Северной группировкой сменил генерал-полковник Евгений Никифоров, занимавший должность начальника штаба Сухопутных войск.

По данным «Коммерсанта», после отставки Лапин стал советником главы Татарстана Рустама Минниханова.

Вероятное назначение Лапина в оборонный комитет Госдумы вписывается в привычную кадровую политику Путина — переводить командиров с сомнительными результатами на другие должности в системе власти или на государственные должности.

Реклама

«Возможное устранение Картаполова также согласуется с кампанией Путина по отстранению кадров, лояльных к Шойгу, и ослаблению его влияния в российском Министерстве обороны», — отметили в ISW.

К слову, бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон назвал начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова ключевой фигурой возможного заговора против Путина. Болтон усомнился в данных европейской разведки относительно аналогичного потенциала Шойгу, отметив, что тот не имеет возможностей сформировать коалицию внутри силовых структур. По мнению американского политика, источники внутреннего давления на Кремль находятся именно в военной среде, ФСБ или ГРУ из-за роста недовольства элит затяжной войной и сопротивлением Украины.

Новости партнеров