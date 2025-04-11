Путин начал встречу с Виткоффом - росСМИ

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин начал встречу со спецпредставителем США Стивом Виткоффом. Это подтвердили в Кремле.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Ожидаем детали.

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Напомним, спецпосланник президента США Стив Виткофф прибыл в Россию, где 11 апреля должен встретиться с президентом страны Владимиром Путиным . Если перемирие в войне РФ против Украины не будет достигнуто до конца месяца, президент США Дональд Трамп может инициировать новые санкции против России.