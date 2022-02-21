Путин начал заседание Совбеза России и анонсировал рассмотрение вопроса "о признании "ЛДНР"

Заседание касается обострения ситуации вокруг Украины.

Совбез РФ на заседании должен "определить дальнейшие шаги" по вопросу "признания" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом в ходе срочного заседания в понедельник, 21 февраля, заявил президент России Владимир Путин.

"Цель нашего совещания состоит в том, чтобы послушать коллег и определить наши шаги в этом направлении. Имею в виду и обращение и "руководителей ДНР и ЛНР" к России с просьбой о признании суверенитета и постановления Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства сделать это", – отметил он.

Напомним:

Руководители марионеточных пророссийских администраций "ДНР" и "ЛНР" на территории временно оккупированного Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник синхронно опубликовали видеозаписи с обращениями к президенту страны-агрессора Владимиру Путину. Главари боевиков "ЛДНР" попросили предусмотреть в договорах о сотрудничестве между Россией и "республиками" возможность взаимодействия в оборонной сфере.

Госдума РФ 15 февраля 2022 года поддержала обращение к Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" независимыми. В тот же день представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о реакции хозяина Кремля на обращение депутатов. В частности, он выразил позицию, что признание самопровозглашенных так называемых "ЛНР" и "ДНР" "не коррелируется с Минскими соглашениями".

Кремль стреляет себе в ногу – Верещук о возможном признании "ЛДНР" Россией

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