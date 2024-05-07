Путин начинает свой пятый президентский срок: он контролирует Россию больше, чем когда-либо – AP

Владимир Путин победил на так называемых "выборах" в России и продлил свое пребывание у власти, по меньшей мере, до 2030 года.

В России 7 мая 2024 года состоится так называемая "инаугурация" Владимира Путина. Диктатор Путин начинает свой пятый срок в должности президента России после уничтожения своих политических оппонентов, начала сокрушительной войны в Украине и консолидации всей власти в своих руках.

Об этом пишет AP News.

Владимир Путин продлил свое пребывание у власти, по меньшей мере, до 2030 года.

"Он превратил Россию из страны, выходящей из экономического коллапса, в государство-изгоя, которое угрожает глобальной безопасности. После вторжения в Украину в 2022 году, которое стало крупнейшим конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, Россия подверглась жестким санкциям от Запада и обращается за поддержкой других режимов, таких как Китай, Иран и Северная Корея", - пишет издание.

После начала полномасштабной войны, которую развязал Путин, Украина перенесла бой на территории РФ с помощью беспилотников и ракет, особенно в приграничных регионах.

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В марте, когда Путин в очередной раз "выиграл выборы", он предположил, что конфронтация между НАТО и Россией возможна, и заявил, что хочет создать в Украине "буферную зону, чтобы защитить свою страну от трансграничных нападений".

Владимир Путин, начав свой очередной президентский срок в 2018 году, пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших мировых экономик, отметив, что она должна быть "современной и динамичной". В то же время российская экономика вернулась в военное положение, и власти РФ тратят рекордные суммы на оборонную промышленность.

Аналитики говорят, что теперь, когда Путин обеспечил себе еще шесть лет у власти, правительство может пойти на непопулярные шаги – повысить налоги для финансирования войны и заставить больше людей вступать в армию.

В начале нового срока правительство РФ обычно распускается, чтобы Владимир Путин мог назначить нового премьер-министра и кабинет министров.

Как отмечает AP, одной из ключевых сфер, за которыми следует наблюдать, является Министерство обороны.

В прошлом году министр обороны Сергей Шойгу испытал давление из-за того, как он ведет войну, когда глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин резко критиковал его за нехватку боеприпасов для его наемников, воюющих в Украине.

Краткое "восстание" Пригожина против Министерства обороны РФ представляло наибольшую угрозу правлению Путина.

"После того, как Пригожин погиб через два месяца в таинственной авиакатастрофе, Шойгу, кажется, выжил во внутренней борьбе. Но в прошлом месяце его протеже, замминистра обороны Тимура Иванова, задержали по обвинению во взяточничестве на фоне сообщений о разгуле коррупции", - отмечают журналисты.

Некоторые аналитики предполагают, что Сергей Шойгу может стать жертвой перестановок в правительстве, но это было бы смелым шагом, поскольку в Украине все еще идет война.

"В годы после вторжения в Украину власти РФ расправлялись с любой формой инакомыслия, с жестокостью, невиданной с советских времен. Нет никаких признаков того, что эти репрессии ослабятся во время нового срока Путина", - добавляет издание.

Так, крупнейший политический враг Путина и лидер оппозиции Алексей Навальный умер в колонии в феврале 2024 года. Другие известные критики либо были заключены в тюрьму, либо сбежали из страны, и даже некоторые из его оппонентов за рубежом опасаются за свою безопасность.

В РФ также были приняты законы, угрожающие длительными сроками заключения тем, кто дискредитирует армию. Кремль также нацелен на независимые СМИ, правозащитные группы, ЛГБТК+ активистов и других, кто не разделяет то, что Путин отметил как "традиционные семейные ценности" России.

Напомним, в МИД Украины сделали заявление об "инаугурации" Путина.

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