"Путин начинает выходить из состояния "коллективного Путина": эксперт о сближении диктатора с Кадыровым

Глава Института будущего и бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, то, что российский президент-диктатор Владимир Путин передал главе Чечни Рамзану Кадырову тяжелое вооружение и средства ПВО наемников "Вагнера", означает очень высокий уровень доверия к Кадырову. Даже, если по факту, там ничего не передано, само заявление уже является большим символическим жестом.

Об этом Денисенко написал в Facebook.

"В течение последних месяцев Кадыров стал позиционироваться, как "главный мусульманин" России. После истории с оружием "Вагнера", Кадыров начинает неформально утверждаться в роли некоего "главного по Кавказу". Он, де-факто, получает роль некоего генерал-жандарма всего Кавказского региона (прежде всего для мусульманского населения). В этом контексте становится более понятной история конфликта Кадырова с руководством Татарстана и публичным унижением президента Татарстана Рустама Миннеханова (последний вынужден был публично извиниться перед сыном Кадырова и даже вручил ему орден)", — отметил эксперт.

Вадим Денисенко отметил, что "руками Кадырова" Путин заставил руководителя Татарстана публично унижаться, демонстрируя всем региональным элитам, что малейшие движения в сторону от генеральной линии сделают вас (элит) униженными и выброшенными на обочину.

"И у вас есть два варианта: или сидеть тихо или, в лучшем случае, об вас вытрут ноги. Напомню, что начало конфликта лежит в переименовании должности президента Татарстана в Раиса, что в Кремле было расценено, как пощечина. Развившееся мифотворчество в наших широтах, о транзите власти и готовности Путина передавать власть – это всего лишь мифотворчество. Путин не собирается искать преемника. Более того, поняв, что за Пригожиным не было сильных игроков и, на самом деле, никакого мятежа нет, очень похоже, что Путин начинает выходить из состояния "коллективного Путина" в котором он жил с лета 2022 года. Он все больше внутренних вопросов снова замыкает на себе. В перспективе это приведет к росту уровня доносов внутри элит и обострению войны всех против всех и соответственно, раскрутке репрессивного маховика", — подчеркнул эксперт.

Денисенко также добавил, что игра с Рамзаном Кадыровым имеет еще один аспект: Путину, на самом деле, не на кого положиться. Армию он опасается и потому там нет сильных политических игроков. Система МВД строится на определенном противостоянии министра Колокольцева и руководителя Росгвардии Золотова. А в пределах самой Росгвардии создается эдакое противостояние "друзья": Кадырова и Золотова. В системе Росгвардии Кадыров окончательно утверждается в позиции "не первого, но и не второго".

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"Путин пробует максимально укрепиться в несколько подзабытой им самим роли альфа-самца. А нынешняя ставка на Кадырова – это ставка на того, кто по его мнению его не предаст. Как минимум сейчас. С другой стороны, никто из силовиков не имеет полноты власти. Путин считает, что таким образом он сцементирует систему. С другой, в отличие от предыдущих лет, страна проходит серьезные экономические потрясения и система покупки избирателя и элит трещит по швам. Собственно будущее путинизма теперь зависит прежде всего от спецслужб. И мы еще можем увидеть появление новейшего Берии со всеми вытекающими последствиями. Пока Путин боится усиления такого условного персонажа. Но без этого он не сможет удерживать полноту власти. Такие игры с Кадыровым – это мина замедленного действия. Но эта мина может сработать через Х лет. Путин же мыслит категорией здесь и сейчас. И это еще одно отличие от Путина многолетней давности", — резюмировал Вадим Денисенко.

Напомним, Путин встретился с Кадыровым в Кремле на фоне слухов, связанных с состоянием здоровья "Дона" и ухудшения имиджа главы Чечни из-за видео, где его сын бьет заключенного.

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