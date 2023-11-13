Путин надеется исчерпать терпение Запада, а Украина в военном плане еще не все потеряла — The WP

США и их союзники должны работать над тем, чтобы Украина победила, пишет издание.

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что Украина находится в патовой ситуации на поле боя с Россией. Это заявление должно стать катализатором новых усилий, направленных на то, чтобы с помощью Соединенных Штатов и европейских союзников дать толчок борьбе Украины против российского вторжения.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Журналисты издания отмечают, что "анализ генерала отрезвляет". Также они обращают внимание на обеспокоенность Украины по поводу дальнейшей поддержки Запада, которое передает статья Time.

"В военном плане еще не все потеряно. Украина открыла коридор для транспортировки зерна, вытесняя российские военно-морские силы ракетными ударами и ударами беспилотников. В наземных боях украинские войска нанесли огромные потери российской технике и личному составу. В боях за Авдеевку в прошлом месяце потери Авдеевки за один день достигли 900 человек", – пишет WP.

Журналисты также отмечают, что темп поставок западных вооружений "разочаровал президента Владимира Зеленского".

"Украина справедливо опасается, что ей было предоставлено достаточно для выживания, но недостаточно для победы, частично из-за беспокойства президента США Джо Байдена по поводу эскалации в отношениях с Россией. Конгресс может поддержать украинский моральный дух и военную эффективность, приняв в ближайшие недели большой пакет экономической и военной помощи, достаточной для того, чтобы избежать перебоев в выполнении плана в следующем году. Несмотря на нежелание некоторых республиканцев в Палате представителей, в обеих палатах остается значительное большинство, поддерживающее такой пакет", – отмечает WP.

Издание предполагает, что Путин надеется исчерпать терпение Запада и материальные и кадровые резервы Украины, а затем увидеть избрание бывшего президента Дональда Трампа и дальнейшее ослабление поддержки США Украине.

"В конце концов, Украина может столкнуться с реальностью, что ей придется вести переговоры с российским врагом, который готов бесконечно жертвовать ресурсами и жизнями на поле боя. Этот момент еще не наступил, но Запад должен дать Украине рычаги влияния, чтобы заключить наилучшее возможное соглашение, если придет время. И этот рычаг означает сохранение шанса Украины выжить и развиваться как преуспевающая европейская демократия, а не как вассал Кремля", – добавляет WP.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о потерях ВСУ на фронте и заявил, как может закончиться война. Свое слово сказали и в США. Тем временем в России удивительно взлетели цифры производства автомобилей, которыми откупаются от семей погибших.

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