Путин надеется на летнюю военную кампанию: эксперт назвал сроки начала реальных переговоров

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин готов будет возвращаться к переговорам по прекращению огня по результатам летней военной кампании.

Об этом заявил политический эксперт Вадим Денисенко в эфире "Эспрессо".

По его словам, есть только имитация переговоров. Ведь, отмечает эксперт, Кремль хочет воевать.

Реклама

"В этом случае можем сказать четко, что после последних переговоров в Эр-Рияде стало понятно, что Путин не собирается идти на какие-то переговорные вещи, как подписание временного прекращения огня. Путин хочет продолжать боевые действия и считает, что эта летняя кампания — его последнее вундерваффе, благодаря которому удастся сломать фронт и Украину. Но ничего подобного не будет", — подчеркнул политический эксперт.

Денисенко отмечает, что в этой ситуации мы имеем дело с психологией или психиатрией человека. Ведь "фюрер" Путин искренне верит, что этим летом ему удастся "Киев за три дня — 2.0". Хотя непонятно, на чем это базируется или кто ему это объясняет, добавил эксперт.

"К сожалению, ни на какие мирные переговоры или реальное прекращение огня раньше октября-ноября нет смысла надеяться. На сегодняшний момент очень низкая вероятность какого-то перемирия. Несмотря на все заявления Трампа, что он все понимает и очень зол, надо понимать, что по состоянию на сейчас Владимир Путин не будет входить в какой-то переговорный процесс. Он считает, что США не введут катастрофические санкции, поэтому готов будет возвращаться к переговорам по результатам летней военной кампании", — резюмировал Вадим Денисенко.

Напомним, политолог Игорь Рейтерович убежден, что президент США Дональд Трамп снисходителен к Кремлю. В свою очередь Россия не демонстрирует готовности к уступкам и договоренностям.

Дата публикации 19:19, 04.04.25 Количество просмотров 17 Пока Трамп отвлекся, Путин готовит новое наступление! Самусь рассказал, где будет горячее всего