Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин назвал встречу лидеров Китая Си Цзиньпина и США Дональда Трампа «новой страницей в истории дипломатии». В то же время дерзко издал, мол, войны в Украине не начинал.

ТСН.ua собрал заявления российского фюрера, которые он сделал после трехстороннего саммита.

Реклама

По словам Путина, разговор был «совершенно свободным», «очень откровенным» и заложил основу «для дальнейших контактов, независимо от того, в каком формате они будут проходить». Си Цзиньпин, говорит диктатор, создал «атмосферы, при которой мы начали свободно обмениваться мнениями по интересующим нас вопросам».

Реклама

Отвечая на вопрос, чего ждать от дальнейших контактов, российский диктатор заявил, что никто не знает, как будут развиваться события дальше.

«Что будет дальше — никто не знает. Только Господь Бог знает, что будет дальше», — дерзко высказался он.

Война в Украине

Российский диктатор лживо заявил, что РФ якобы не начинала войну против Украины. Мол, Москва лишь пыталась «покончить с боевыми действиями», которые, как он утверждает, «уже продолжались».

«Мы не начинали никаких войн», — цинично заявил глава Кремля.

Реклама

В то же время, он цинично заявил, что жители Донбасса якобы самостоятельно провозгласили независимость от Украины, ссылаясь на первую статью Устава ООН.

Не удержался «фюрер», чтобы не вспомнить о договоренностях, которых, по его словам, удалось достичь во время встречи в Анкоридже в августе 2025-го. Он утверждает, что российская сторона якобы «согласилась на компромиссы», однако Украина и европейские страны «не согласились на них».

Путин в очередной раз цинично обвинил украинские власти в якобы нежелании прекращать войну. В свою очередь, уверяет, мол, действия Москвы по Киеву продиктованы «прагматическим расчетом», потому что Кремль якобы «хочет сохранить возможности для мира».

«Но ситуация меняется, и, возможно, они в конце концов поймут, что лучше пойти на такой компромисс, чем столкнуться с определенными реалиями, с которыми им в конце концов придется столкнуться», — добавил Путин.

Реклама

Территориальные компромиссы

Путин заявил, что Москва якобы готова к «урегулированию войны», однако настаивает на собственных условиях и упоминает о территориях. По его словам, существует проект соглашения, который США предложили в прошлом году на Аляске, который предусматривает отказ Киева от контроля над частью территорий на востоке Украины.

Глава Кремля лживо подчеркнул, что РФ не намерена продолжать войну, а ее завершение зависит от готовности Киева согласиться на предложенные Кремлем требования.

«Если они хотят остановить конфликт, им следует согласиться на компромисс, предложенный еще до встречи в Анкоридже американской стороной. Мы согласились с этим, и теперь мяч на стороне Украины», — заявил Путин.

Он также утверждает, что при таком сценарии Украина не сможет удержать около 10% территории Донбасса.

«Так какой смысл удерживать территорию?» — нагло заявил российский диктатор.

Угроза за Крымский мост

Владимир Путин нагло пригрозил Украине после ударов по Крымскому мосту. По его словам, этот ответ «будет более болезненным».

Кроме того, диктатор заявил, что Россия «не будет вести переговоры» после атак. По его словам, Москва якобы рассматривала «возможность прекращения огня в ряде сфер».

«Новая Ялта»

Кремлевский глава снова вспомнил Ялтинскую конференцию в 1945-м, пытаясь оправдать необходимость нового международного соглашения по Украине. Он заявил, что западным политикам не стоит бояться документа, потому что в предварительных договоренностях вроде бы не было ничего плохого.

Путин напомнил, что именно во время Ялтинской конференции была официально закреплена победа над нацизмом. В то же время он повторил власти пропагандистские тезисы о «неонацизме, ксенофобии, русофобии и других подобных фобиях»,

По его словам, сейчас сторонам также вроде бы нужно договориться с учетом «реалий мира».

«Нам придется договориться о том, что происходит на самом деле… о реалиях мира», — добавил российский диктатор.

Заискивание к Трампу

Российский диктатор не жалел льстивых слов в адрес президента США Дональда Трампа и похвалил его по желанию мира в Украине. Он также высказался о «близости цивилизационных ценностей и взглядов» между сторонами.

«У меня нет никаких сомнений, что Трамп стремится разрешить все конфликты, в частности, в Украине», — заявил российский диктатор.

Путин заявил, что благодарен Трампу за приглашение на G20, но «не всегда удобно часто уезжать за границу».

Упреки в адрес Европы

Хозяин Кремля выразил откровенный скептицизм по поводу участия Европы в мирных переговорах по Украине при посредничестве США. Впрочем, говорит он, американцы «настаивают на участии Европы».

При этом диктатор выдвинул собственное условие: европейцы должны сначала приехать в Москву, чтобы определить свою позицию. Только после этого Кремль будет якобы решать, «в каком формате продолжать диалог с Украиной».

«Пусть приедут в Москву, чтобы определить свою позицию, а потом мы решим, в каких форматах будем продолжать диалог с Украиной», — заявил Путин.

В то же время, Путин даже признал необходимость обеспечить безопасность Украины, но сразу добавил, что гарантии должны быть и для России. По его словам, РФ категорически против размещения каких-либо иностранных войск на территории Украины.

Встреча Путина, Трампа и Си — что известно

Сегодня в Китае состоялась встреча лидеров КНР, США и России Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина. Саммит прошел на роскошном курорте Kylin Villa, расположенном на берегу озера среди живописных предгорий в районе Наньшань. Переговоры продолжались около полутора часов.

По итогам трехстороннего саммита лидеры КНР, США и РФ обнародовали общую декларацию. В документе указывают, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин обсудили ряд тем, включая полномочия Международного уголовного суда, мировые поставки энергии, реформу ООН и распространение ядерного оружия.

Новость дополняется

Новости партнеров