Путин нахваливает "дружбу без границ" с Китаем: диктатор ищет поддержки Си Цзиньпина

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин перед поездкой на саммит ШОС в Тяньцзине назвал отношения Москвы и Пекина "стратегическим выбором народов в пользу традиций добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу".

Об этом говорится в интервью Путина китайскому государственному информационному агентству "Синьхуа".

Он отметил, что товарооборот между странами значительно вырос и Китай является главным торговым партнером России. "Мы видим, что расчеты между нашими странами уже сейчас производятся почти полностью в национальных валютах", - отметил Путин.

Реклама

Кремль также подчеркивает роль личных отношений между двумя автократами. "Си - лидер с большим стратегическим видением и глобальной перспективой, который всегда исходит из национальных интересов", - заявил Путин, пытаясь показать свою близость к китайскому руководству.

В комментариях русский диктатор в очередной раз использовал тему Второй мировой войны. Он заявил, что Китай якобы помог СССР выстоять в самые трудные годы, и пообещал "отдать должное подвигу героев, отстоявших свободу и независимость наших стран"

Отдельно Путин отметил рост культурного и образовательного обмена. По его словам, "сегодня в России учится более 51 тысяч китайских студентов, а в Китае - более 21 тысяч россиян". Также он похвалил туристические поездки, выросшие в 2024 году в 2,5 раза.

В Китае Путин планирует принять участие в саммите ШОС и в торжествах к 80-летию победы над Японией.

Реклама

Такая поездка для Москвы — это способ показать союзника, когда Запад усиливает санкционное давление и международную изоляцию РФ.

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент-диктатор России Владимир Путин находятся в списке среди более 20 иностранных лидеров, которые посетят военный парад в Китае на следующей неделе по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны после официальной капитуляции Японии.

Этот парад, организованный китайским президентом, дал главе "самого санкционного режима в мире" возможность появиться вместе с другими мировыми лидерами, которые тяготеют к альтернативному мировому порядку, который стремились создать Си и Путин.