Путин намеренно выдвигает на переговорах нереалистичные требования: журналисты NYT объяснили причину

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Переговоры о возможном завершении войны, которую Россия ведет против Украины, продолжаются уже несколько месяцев, однако российский президент Владимир Путин продолжает держать ситуацию во взвешенном состоянии.

Об этом говорится в публикации The New York Times .

Новые условия, которые выдвигает Москва, стали вызовом для администрации Дональда Трампа. В частности, Россия настаивает на ограничении численности Вооруженных сил Украины и количествах и типах вооружения. В то же время Кремль требует передачи Украине четырех областей, которые РФ незаконно включила в свой состав, несмотря на то, что значительная часть этих территорий находится под контролем Украины.

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The New York Times отмечает, что недавнее продвижение российских войск на фронте не изменило стратегический баланс. Несмотря на локальные успехи, армия РФ далека от победы над украинскими силами.

На абсурдность российских требований обратил внимание даже вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил: "Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала".

«Любой успех Вашингтона на переговорах, вероятно, будет зависеть от того, удастся ли убедить Путина, что он получит больше пользы от теплых связей с Соединенными Штатами, чем от дорогих дополнительных побед в войне вряд ли будет убедить Путин. Штаты уже прекращает свою поддержку», — говорится в публикации.

Аналитики предполагают, что Россия делает ставку на постепенное истощение Украины. Мол, фронт постепенно продвигается, у противника иссякают оружие и ресурсы, а оборона ослабевает.

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Со стороны Европы готовятся новые санкции, в том числе против теневого флота РФ. Но Путина это, кажется, не останавливает. Хотя Дональд Трамп и угрожал новыми санкциями, на практике он никаких ограничений не ввел.

Старшая научная сотрудница Российско-евразийского центра Карнеги Татьяна Станова считает, что Путин надеется на крушение украинских оборонных линий, что спровоцирует внутренний политический кризис в Киеве.

"И это будет настолько серьезный психологический удар, что элиты скажут: "Зеленский, убирайся отсюда. Мы теперь сами будем договариваться с Путиным". Путин считает, что все это должно произойти и произойдет», - сказала она.

В то же время, по словам Становой, российский лидер пытается не испортить отношения с Дональдом Трампом — самым дружественным с Россией президентом США за последние годы. Именно это, по ее мнению, и стало причиной, почему Путин вообще согласился на переговоры.

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Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио в Турции .

Мы ранее информировали, что профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг заявил, что российский диктатор Путин свое последнее заявление о переговорах делал исключительно для Дональда Трампа и достиг своего .